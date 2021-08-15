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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擴大解封範圍？　侯友宜：中央不開放新北就不開放

記者杜冠霖／新北報導

新北市今新增1例確診案例，隨著疫情逐漸趨緩，新北市公共場所也採階梯式、分階段開放，對於是否再開放部分公共設施，新北市長侯友宜表示，只要中央不開放，新北一定不開放，至於中央開放的部分，會再視疫情狀況做滾動式調整。

侯友宜指出，雖然疫情看起來在穩定控制以下，但還是要戰戰兢兢，很多解封相關規定中央都有指引，只要中央不開放，新北一定不開放，至於中央開放的部分，都會做好滾動式的調整，新北市府每個禮拜都會重新檢討疫情的狀況，疫情起起伏伏，不能因為一天0確診就覺得疫情穩定。

指揮中心表示，今日新增之2例本土病例（均非居家隔離期間陽性者），均為40多歲女性，且均為無症狀感染。個案分布為台北市1例、新北市1例；2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月13日累計公布14,637位確診個案中，已有13,172人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（案15956、15957）、韓國（案15958）、波蘭（案15959）、南非（案15960）、阿拉伯聯合大公國（案15961）及立陶宛（案15962）入境，入境日介於8月1日至8月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,348,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,331,010例排除)，其中15,852例確診，分別為1,330例境外移入，14,469例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

指揮中心指出，2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗

栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝直播）

▲▼新北市長侯友宜召開疫情說明記者會。（圖／新北市政府提供）

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關鍵字：

侯友宜新北防疫解封

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