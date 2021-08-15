年輕男摔車屁屁痛爆　尾椎骨折位移！醫師幫忙喬回原位

▲男子車禍致尾椎骨折爆痛，骨科醫師協助復位後改善（下同）。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

25歲的南投陳姓男子日前騎機車發生車禍，當下覺得臀部異常疼痛、坐立難安，醫師透過X光檢查，發現他的尾椎骨折位移，經評估與討論後，安排復位術，才將位移的尾椎推回較正確的位置。

部立南投醫院骨科醫師李承翰指出，當車禍、跌坐而使臀部直接接觸地面等外力劇烈撞擊時，就可能發生尾椎骨折；尾椎骨在脊椎的最末端，周邊已沒有脊髓神經，因此即便受傷，也不會有癱瘓風險，不過仍會擠壓到周邊軟組織，產生急性劇烈疼痛，甚至造成日後生活的不適感。

李承翰表示，尾椎骨折基本上不需要手術治療，9成5的患者會採取保守治療，在急性期進行局部冰敷、止痛藥、坐軟墊、避免壓迫患部來緩解疼痛；但醫師仍會依受傷的嚴重程度，來評估討論是否進行復位術，從肛門將錯位的尾椎復位，且有再次位移的可能。

李承翰說，大部分患者在幾週後疼痛感便會改善，較嚴重者在急性期之後的慢性疼痛，則需要時間漸漸修復減輕，這時可嘗試熱敷、泡熱水澡，注意坐姿、避免久坐，儘量少進行劇烈運動；極少數病人可能沒有癒合，而導致後續仍疼痛難熬，在醫師評估後安排手術移除沒癒合的尾骶骨。

醫師也提醒，切勿自行去進行整骨推拿，恐造成反效果；另曾有媒體報導民眾委由無醫療執照業者進行復位術，除了違反醫師法，也有涉性侵之嫌，而患者的受傷部位並未改善，反而更加疼痛。



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