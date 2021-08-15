陸日增24例本土「18個在揚州」　12官員「防控不力」被處理

▲江蘇揚州疫情嚴峻，官方啟動第五輪大規模篩檢，並對疫情防控不利的官員究責。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸此輪新冠肺炎疫情復發，江蘇省揚州市儼然成為「一波未平、一波又起」的重災區。據國家衛健委通報，8月14日0—24時，全大陸新增本土新冠肺炎確診24例，其中江蘇的18例都在揚州市，疫情早發地南京再次實現「+0」，也讓揚州市官方15日晨通報，對衛健委主任等12人因疫情防控不力，給予降級或撤職處理。

據大陸國家衛健委通報，8月14日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例53例，其中境外輸入病例29例（廣東13例，上海6例，天津3例，山東3例，雲南3例，福建1例），本土病例24例（江蘇18例，河南5例，湖南1例）。

▲由於揚州早期確診者中，半數去過棋牌室打麻將，官方鼓勵檢舉。（圖／翻攝江蘇政法）

無症狀感染者方面，全大陸新增無症狀感染者29例，其中境外輸入22例，本土7例（均在河南）。目前，大陸累計現有確診病例1922例（其中重症病例64例）。

中國大陸此輪疫情，自7月20日在南京爆發祿口國際機場清潔工感染，後被判定與Delta變異毒株入侵有關，並往多省市擴散後，揚州市因7月21日，一名來自南京高風險區域的婦人，擅自離開到揚州親戚家，還頻繁出入棋牌室打麻將，造成傳播鏈擴散，連續超過半個月，揚州每日新增本土確診數幾乎都在兩位數以上。

據江蘇省衛健委通報統計，8月14日0-24時，江蘇新增18例本土確診病例（均為揚州市報告，其中來自集中隔離點17例、居家隔離1例），3例為輕型，15例為普通型；7月20日至今，江蘇省累計報告本土確診病例796例（南京市235例，淮安市12例，揚州市546例，宿遷市3例）。

揚州市政府15日晨再度通報，經市委批准，對揚州市衛健委主任趙國祥在內的12人，進行疫情防控不力問題調查後，給予黨內嚴重警告、政務降級，或是撤職、免職等處分。撤職和免職者包括廣陵區衛健委主任李彬、灣頭鎮黨委書記吳德裕、邗江區雙橋街道黨工委副書記陸春軍、揚州市公安局邗江分局四季園派出所副所長嵇鵬程、揚州市公安局蜀岡-瘦西湖風景名勝區分局梅嶺派出所副所長湯亮亮。

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