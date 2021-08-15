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美最快10月開放施打第3劑！前2波接種對象曝　百萬人等不及先搶打

▲▼美國,疫苗,莫德納,嬌生,輝瑞。（圖／路透）

▲美國預計最快在10月開放讓高危族群接種第3劑疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

《紐約時報》14日援引知情人士消息報導，儘管美國監管機構仍未通過民眾接種第3劑新冠疫苗的授權，但拜登政府已率先決定，最快將在今年10月為高危族群接種第3劑加強劑，希望能藉此提高群眾的免疫力。

綜合路透社與《紐約時報》報導，目前疫苗儲備糧已超越1億劑的美國，正打算推行讓民眾施打第3劑新冠加強劑的計劃。儘管目前尚未有落實計劃的具體時間表，但消息稱，拜登政府預計最快將在10月開打第3劑疫苗，而醫護人員及養老機構的員工將被列為首波接種的族群，排在第2波的則是年長者。

▲▼美國,疫苗,莫德納,嬌生,輝瑞。（圖／路透）

▲民眾接種的第3劑疫苗預計將與他們之前施打的前2針相同。（圖／路透）

雖然美國食品藥物管理局（FDA）與美國疾病管制與預防中心（CDC）尚未就加強劑的安全性、效力和必要性得出結論，僅批准為免疫系統較弱的族群接種第3劑輝瑞或莫德納疫苗，但美國已有逾百萬人口因為害怕感染傳染性極高的Delta變種病毒，而決定自行接種加強劑。

美國目前對於加強劑的看法不一，不少政府官員堅持，一般民眾沒有必要施打加強劑，但美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）認為，「施打加強劑是遲早的事」，而白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）也不諱言，他們會在有必要時，「快速而有效地」推出加強劑。專家目前仍在觀察民眾完成疫苗注射後的免疫水準，以了解是否需要接種加強劑。

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