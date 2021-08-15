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美「口誤」贈台400萬劑疫苗　他喊引3種效應：別再炒作疫苗不足了

▲▼ 訪台美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）在戰爭中失去雙腿。（圖／路透）

▲總統蔡英文6月接見達克沃絲。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

美國民主黨籍參議員達克沃絲透露，美國將會贈送台灣400萬劑疫苗。不過，外交部表示，向美方查證後，目前並無此訊息。對此，前衛生署長涂醒哲認為，這引發三種效應，「謝謝達克沃絲」！

涂醒哲12日在「涂醒哲 Dr.Twu」臉書提到，外交部趕快出來說明這可能是口誤，並不了解美國有再援送疫苗的規畫；民進黨政府對疫苗取得一直採取低調，剛好印證達克沃絲「中國封鎖台灣」的說法。

涂醒哲認為，從現在已經取得的疫苗數目400萬劑來看，當然不對，但這是口誤嗎，「我想美國政府之前在討論要送多少疫苗給台灣時，可能有談到400萬劑，然後決定按台灣疫情需求分批給予。」

涂醒哲說，但這個數字引起討論，達到3種效應：

1、讓共產黨跳腳：美國又來幫助台灣了。
2、讓民進黨政府安心：美國會做你們的後盾。
3、讓國民黨死心：不要再炒作疫苗不足了，不然美國還要繼續贈送。

▼美國跨黨派參議員6月乘軍機訪台。（圖／路透）

▲▼美國跨黨派參議員訪問團抵台。（圖／路透）

達克沃斯（Tammy Duckworth, D-IL）近日接受華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問時表示，美方將捐贈台灣400萬劑疫苗。對此，外交部表示，上述說法經我國駐美國代表處向美方查證後，目前並無此訊息，我方感謝美國會議員的支持與協助，但有關疫苗捐贈一事，目前白宮並未有進一步訊息。

外交部表示，自全球疫情蔓延以來，台美彼此協助，共同對抗疫情，外交部由衷感謝拜登政府在本年我國疫情升溫之際，慷慨捐贈250萬劑莫德納疫苗，協助我國對抗疫情，雙方也承諾將繼續就全球防疫及公共衛生議題持續合作，台灣作為美國在印太地區的緊密夥伴，將在既有良好基礎上持續強化台美防疫夥伴關係。

外交部感謝達克沃斯參議員、蘇利文參議員（Daniel Scott Sullivan, R-AK）、昆斯參議員（Chris Coons, D-DE）積極協助台灣爭取疫苗，並於6月6日不辭辛勞親自前來台灣宣布美國捐贈疫苗；而達克沃斯參議員在專訪中敘述訪台的經過與感受，其力挺台灣的堅定友誼令人動容。

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