巴士爆炸案牽出印度、阿富汗！　中國大使急見巴基斯坦總理

▲巴基斯坦巴士爆炸，中方人員9死28傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

上月發生的巴基斯坦巴士爆炸案，造成9名中國工程師死亡、28傷的慘劇，在巴方一開始辦斷為機械故障後，轉為不排除恐攻，更指控印度、阿富汗情報單位涉案。對此，中國駐巴基斯坦大使館14日晚發布消息指，大使農融已拜會巴基斯坦總理伊姆蘭·汗，就中巴關係、「阿富汗問題」等交換意見，轉達中方希望盡早查明事實、嚴懲兇手的主張。

7月14日，1輛載有約40名中國工程師的通勤公車，在前往達蘇水壩發電站工地途中爆炸墜谷，造成中方9死28傷，另有4名巴基斯坦人死亡。

事故發生初期，巴方指稱疑因機械故障所致，後查出爆裂物，轉為不排除恐攻，接著中國大陸國務院總理李克強通話巴基斯坦總理伊姆蘭·汗，要求務必將「恐襲」兇手繩之以法。

▲13日，中國駐巴基斯坦大使農融拜會巴基斯坦總理，討論阿富汗問題。（圖／取自中國駐巴基斯坦大使館網站）

據路透社報導，巴基斯坦外長古瑞希8月12日在一場記者會上表示，這起事件有印度與阿富汗的情報單位在背後支持，巴方已掌握涉案證據。

眼見案情進展，中國駐巴基斯坦大使館14日發布消息指，當地時間13時，駐巴基斯坦大使農融拜會伊姆蘭·汗總理，就中巴關係、抗疫合作、維護中國在巴人員、項目和機構安全等交換意見。在文章末段，也直接點名，「雙方並就阿富汗問題簡要交換意見。」

中方大使指稱，中方讚賞巴方在短時間內推動達蘇恐襲事件調查工作取得重大進展，希望巴方儘早查明所有事實真相，在此基礎上追究和嚴懲肇事真兇，同時升級和強化安保合作機制，加強對中國在巴人員、項目和機構安保。

他還提到，中方堅決反對任何勢力利用恐怖主義謀取地緣私利，中方願同巴方保持密切溝通合作，共同推動中巴經濟走廊建設和各領域合作不斷取得進展。中國大使說，巴基斯坦一直是中方疫苗合作的優先方向，中方願盡己所能幫助巴戰勝疫情，讚賞並希望巴方繼續在病毒溯源問題上採取客觀公正立場。

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