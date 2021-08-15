辣妹美甲師欠3萬下海「處女」賺　嫩男太緊張...一開門全招了　

▲20歲的吳姓美甲師首次賣淫就被抓了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名20歲的長髮辣妹吳姓美甲師，因為疫情關係暫時停業，竟然下海從事性交易，但首次賣淫就被逮，因為跟她性交易的22歲男子，剛踏出房門就遇到警察，太緊張就自爆「我剛做完」，讓事後得知的吳姓美甲師「白眼翻到天邊」。

13日下午3點，20歲的吳姓美甲師跟22歲的陳姓男子在八五大樓的日租套房的房間門口互相揮手道別，雙方似乎都很滿意這次的性交易過程，不過這個畫面剛好被前來進行稽查勤務的員警看到，員警直覺怪！很像是「最陌生的熟人」，而且陳姓男子一看見制服警察，立刻就想要低頭快跑，員警想要請他出示證件。

▲20歲的吳姓美甲師首次賣淫就被抓了，都是因為陳姓嫖客（紅圈） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「我剛做完性交易！」員警還沒開口，陳姓男子就先自己爆料先說了這句話，員警微笑，隨後帶著陳男進到吳姓美甲師的日租房當中，吳姓美甲師白眼翻到了天邊，拿出性交易的4000元；她跟警察表示，因為受到疫情影響，沒有辦法繼續從事美甲工作，可是又有每個月3萬元的卡債，所以才到網路約客賣淫，陳男是她的第一位客人。

據了解不只是吳姓美甲師是「第一次」，就連嫖客陳姓男子也跟警方說是「第一次」，兩個人的第一次都給了警察，現在他們兩個人也要「第一次」被依照違反社會秩序維護法來移送，員警私下都笑了：「這種第一次，到底是孽緣還是相欠債？」

▲20歲的吳姓美甲師首次賣淫就被抓了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）