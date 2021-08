黎巴嫩油罐車爆炸！「濃煙四竄燒成火牆」畫面曝光　至少20人死

▲黎巴嫩驚傳油罐車爆炸意外,造成至少20人死亡。(圖/翻攝自推特/@AlArabiya_Eng)

記者葉睿涵/綜合報導

黎巴嫩驚傳油罐車爆炸事故,當地紅十字會在推特透露,這起意外已造成至少20人死亡。黎巴嫩前總統將這起慘案比作貝魯特港口1年前發生的爆炸事件,呼籲包括總統在內的黎巴嫩官員引咎辭職。

綜合路透社與阿拉伯衛星電視台報導,黎巴嫩北部阿卡省(Akkar)一輛油罐車於當地時間15日晚上8時左右,在特萊爾(Tleil)地區發生爆炸意外。黎巴嫩紅十字會在推特透露,該組織已運送至少20名死者的遺體和7名傷患至醫院。

Watch: Video shows people reacting following the explosion from a gas tanker that erupted in #Lebanon 's Akkar district. https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/UDkLnEYekW

從網路上的影片可見,油罐車在爆炸後竄出熊熊烈火和大量濃煙,引來不少民眾在附近圍觀。紅十字會指出,他們目前已部署至少22個分隊應對這起大爆炸,不過當地醫院血量不足,希望民眾踴躍捐血。

Major Incident: 22 teams from the #Lebanese_Red_Cross are responding to an explosion of a fuel tanker in #Akkar. Our teams are working on transporting the wounded and the dead bodies to hospitals in the area. pic.twitter.com/Yg0vVTTDBX