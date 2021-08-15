黎巴嫩油罐車爆炸！「濃煙四竄燒成火牆」畫面曝光　至少20人死

▲黎巴嫩驚傳油罐車爆炸意外，造成至少20人死亡。（圖／翻攝自推特／@AlArabiya_Eng）

記者葉睿涵／綜合報導

黎巴嫩驚傳油罐車爆炸事故，當地紅十字會在推特透露，這起意外已造成至少20人死亡。黎巴嫩前總統將這起慘案比作貝魯特港口1年前發生的爆炸事件，呼籲包括總統在內的黎巴嫩官員引咎辭職。

綜合路透社與阿拉伯衛星電視台報導，黎巴嫩北部阿卡省（Akkar）一輛油罐車於當地時間15日晚上8時左右，在特萊爾（Tleil）地區發生爆炸意外。黎巴嫩紅十字會在推特透露，該組織已運送至少20名死者的遺體和7名傷患至醫院。

Watch: Video shows people reacting following the explosion from a gas tanker that erupted in #Lebanon's Akkar district.https://t.co/7ykoxCUopI pic.twitter.com/UDkLnEYekW — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 15, 2021



從網路上的影片可見，油罐車在爆炸後竄出熊熊烈火和大量濃煙，引來不少民眾在附近圍觀。紅十字會指出，他們目前已部署至少22個分隊應對這起大爆炸，不過當地醫院血量不足，希望民眾踴躍捐血。

Major Incident: 22 teams from the #Lebanese_Red_Cross are responding to an explosion of a fuel tanker in #Akkar. Our teams are working on transporting the wounded and the dead bodies to hospitals in the area. pic.twitter.com/Yg0vVTTDBX — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 15, 2021

黎巴嫩前總統哈里里（Saad al-Hariri）隨後在推特指出，這起慘案和貝魯特港口1年前發生的爆炸事件沒有什麼不同，呼籲包括總統在內的黎巴嫩官員引咎辭職。

路透社指出，目前當地紅十字會與政府官員尚未透露更多與爆炸相關的細節，不過正面臨燃料嚴重短缺的黎巴嫩在過去一周發生了多起油罐車被搶的事件，導致醫院因缺乏燃料而發出即將關閉的警告。

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