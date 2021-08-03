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黎巴嫩大爆炸1周年！「奇蹟寶寶」喬治1歲了　母親淚撐：為孩子堅強

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩的首都貝魯特港（Beirut）去年8月發生硝酸銨爆炸事件，造成至少200人死亡、6500人輕重傷的慘劇，甚至有3間醫院遭到波及或炸毀。如今事發屆滿1周年，爆炸時在機器全毀狀態下，憑藉自身力量分娩的孕婦艾曼紐（Emmanuelle），其兒子喬治（George Khnaisser）也將迎來1歲生日。

根據《美聯社》報導，艾曼紐回憶道，即便在爆炸發生後，每天還是被迫面臨恐慌，不過為母則強，她勸自己應該為孩子更堅強，喬治的出生被該國災民視為激勵人心的奇蹟，象徵著災後重建的希望。

▲▼賀奈塞今年7月在家中抱著1歲大的兒子喬治，喬治出生時是貝魯特港大爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀奈塞今年7月在家中抱著1歲大的兒子喬治，喬治出生時是貝魯特港大爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

回顧事發前後，艾曼紐2020年8月4日在喬治醫院待產，該地距離發生硝酸銨爆炸事故的港口僅約900多公尺，晚間6時07分發生大爆炸，窗戶瞬間被炸飛，艾曼紐全身都是碎玻璃，原本丈夫賀奈瑟（Edmond Khnaisser）想拍下感動瞬間，卻意外記錄到爆炸時的驚恐瞬間。賀奈瑟表示，「這是我一生中最幸福的時刻，同時卻也是最醜陋的時候。」

賀奈塞將艾曼紐移至安全處待產，不過當時醫療設備全因爆炸毀損，因此艾曼紐只好在走廊上僅靠著手電筒的輔助，以自己的力量在爆炸過號1個半小時成功但下男嬰喬治。

賀奈塞拍下的「分娩影片」意外目睹了最真實的爆炸災難，隨後該段影片也在網路上供全球各大媒體瘋狂轉載，成為鼓舞世人的力量。據悉，該場大爆炸意外成為壓垮黎巴嫩經濟的最後一根稻草，直到今日災民仍為爭奪糧食、汽油爭鬥不休，導致各種鬥毆事件頻傳，市區也無法穩定供電。

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