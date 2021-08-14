消防局長下令看《火神眼淚》被罵　原因是35年前一場郵輪爆炸

記者柯沛辰／綜合報導

台南市消防局局長李明峯下令，要求幹部觀看《火神的眼淚》，並交300字心得報告，內容不要作文或無病呻吟，引發外界質疑。對此，他感慨，35年前「大仁宮廢船爆炸事件」，他只是一個小小隊長，沒人聽到意見，只能與隊員冒險進入爆炸的郵輪滅火，自此他重視基層聲音，才要求分隊看完劇後，把基層遇到的困難用匿名方式加入心得中。

台南市消防局「作文比賽」爭議，局長李明峯受到基層抨擊。根據《自由時報》報導，李明峯回憶，他與劇中同安分隊長伍誌民的有相同經歷，因為35年前、1986年8月11日，高雄港的大仁宮拆船碼頭的「加拿利號」（Canari）發生爆炸，導致16人死亡、107人受傷，還有4000戶民宅門窗受損。

當時郵輪內部不斷傳出爆炸聲，時任高雄港消防隊長的李明峯認為船體有危險，建議不要讓消防員貿然靠近，但沒有長官願意聽他意見，加上高層要求「盡速控制火勢」，他只好冒險接近燃燒中的船體，並切開船腹，讓隊員入內救火，但火勢仍維持了2天2夜才撲滅。

▲台南市消防局長李明峯。（圖／記者林悅翻攝）

李明峯指出，當時消防員安全不受重視，訓練也不全面，鮮少人關注基層消防員的生命安全，所幸當時未發生憾事，否則所有弟兄生命都在他手裡，讓他如坐針氈，所以自此特別重視基層聲音，才要求消防分隊幹部看完要寫心得，把基層困難表達出來。

李明峯說，為了瞭解基層真實狀況跟心聲，他再三叮囑幹部們不要寫作文，而是寫下實際難處和建議，方便消防局規劃改善措施、檢討改善，不料有部分幹部「便宜行事」，交代基層下屬代筆，所以他得知後，立即下令制止。他表示，當主官一定會被基層抱怨，但只要替基層爭取到最好的結果就好。

▼《火神的眼淚》劇照。（圖／翻攝自Facebook／火神的眼淚）