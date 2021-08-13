台南市政府太陽光電推動專案報告　黃偉哲：將力促協商多方溝通

▲台南市政府2年前啟動陽光電城2.0計劃，加速屋頂型及地面型太陽光電設置，備案容量2GW目標提前在去年底達標，全國備案量第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市經發局13日在市議會進行「太陽光電推動進展與地面型太陽光電對地方之影響」專案報告，由秘書長方進呈率局處首長列席，對市議會認為市府在推動國家綠能政策時，引發地方諸多疑慮與抗爭對立，市府將深切檢討傾聽民意建立有效溝通橋樑，主動釐清行政程序適法性、土地使用等問題，協商溝通彌平疑慮。





多位議員關心北門區蘆竹溝社區設置太陽光電案，要求業者退出蘆竹溝社區，經發局長陳凱凌表示，本案已依法規取得施工許可，也已回應居民訴求，規劃足夠的隔離區域。在確保養殖不受影響下，長遠的綠能發展可使全民受益，開發固然有陣痛期，但若因此完全否定綠能共存的可行性，對全民及環境永續來說都是傷害，市府仍將盡力協商多方溝通，期望太陽光電與漁村養殖景觀均衡發展。

經發局表示，能源政策攸關國家安全、經濟發展、環境保護、永續發展、民生需求及國民健康等議題，影響整體層面廣泛，全球面對傳統能源日益耗竭、國際能源情勢改變及氣候變遷衝擊，加上國內能源需求持續成長、能源開發計畫推動不易與能源價格調整爭議等挑戰，能源政策更益顯重要。

台南巿2011年推出「陽光電城計畫」與「台南市低碳城市自治條例」計畫，並於2019年啟動「陽光電城 2.0 計畫」，目標為2022年達成2GW設置量，截至2020年7月底為止，太陽光電同意備案件數總計8364件，容量2266MW，預估年發電量約29.3億度，約為10.6座曾文水力發電廠年發電量，可供近83.5萬戶年家庭用電，年減碳量約149萬噸，相當4579座台南公園減碳量。

台南市政府為達成國家能源轉型，營造低碳宜居城市，已於2年前啟動陽光電城2.0計劃，除成立綠能產業加速推動中心，並加速屋頂型及地面型太陽光電設置，備案容量2GW目標提前在去年底達標，全國備案量第一，同時也屢獲國際綠色和平組織及GOOGLE公司等國內外肯定。

經發局長陳凱凌表示，適值再生能源科技大幅進步，加以台南地區優良的日照條件，設置太陽光電系統成為降低碳排放之可行方案，目前由經濟部2021年7月20日的統計資料顯示，六都各巿不管是推動屋頂型及地面型的成果中，南巿的備案容量為2268.98MW，係為全國六都首冠。

另外，多位議員提及媒體報導台南龐大土地及太陽能光電開發利益，吸引黑道和不法人士覬覦，恐影響地方治安一事，台南市警察局長方仰寧表示，警方秉持只要有違法事證證據，就嚴辦到底，以保障人民權益，台南市警察局、刑警局與台南地檢署、台南市調查處密切配合，隨時交換情資，嚴密監控。民眾只要有相關情資，可向警察局、台南地檢署舉報，收到情資後，一定會深入調查，依法偵辦。

台南市政府積極促請業者跟居民應達成共識，後續市府將持續關注並監督開發單位，配合中央能源政策的同時，保護地方生態發展，以創造雙贏。

市府對於專案報告疑義部分補充說明指出，推動太陽能光電國家政策，將就中央法令未完備明確的部分會建請中央檢討修正之，以利政策推動與民眾權利保障，創造多贏局面。針對多起光電業者違法情形及介入光電案開發等行為，巿府將主動調查並移送檢調機關偵辦。巿府將建議中央主管機關，就「蘆竹溝社區光電案場爭議事件」召開說明會議，相關疑慮與陳情事項雙向溝通解決問題，避免影響地方居民權益。

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