獨／野馬男撞女害命危！10hrs狂發45「IG驚文」　醫看出罕見人格

記者陳凱力、黃孟珍／綜合報導

日前嗆聲要「槍殺陳時中」的桃園葉姓設計師，今日凌晨駕駛黃色野馬跑車在竹南發生車禍，不只讓黃色野馬瞬成廢鐵，還有一名機車女騎士因此重傷昏迷，目前仍在急救中，尚未脫離險境。但葉姓設計師「反其道而行」，在車禍發生後仍在IG不斷發限動，更有其中更不乏多則「驚句」，實在令人傻眼。

▲葉姓男子清晨在竹南發生嚴重車禍，一名21歲女騎士當場昏迷，目前仍未脫離險境。（圖／記者黃孟珍翻攝）



自稱是設計師的23歲葉姓男子，本月7日因在IG限動發文恐嚇陳時中，「開槍、放血放到死」引起社會關注，因此遭桃園警方送辦，事隔1日，葉男因開著要價196.9萬元的野馬跑車，在台南市逆向、闖紅燈，再次登上新聞版面。

葉男的驚世之舉不斷，今日清晨又在苗栗竹南的台一己線發生車禍，造成年輕女騎士當場昏迷，經為恭醫院轉送林口長庚後目前仍未脫離險境。

▲▼葉男在事發後仍不斷發IG限動，幾乎每小時不間斷，其中更有多篇「驚文」，讓人傻眼。（圖／翻攝葉男IG，下同）





但車禍發生後，葉男一反常人遇事低調的做法，竟在IG幾乎每個小時不間斷的發布「限動連發」，包括「我的速度，跟她的速度，剛剛好就是100%死角，連我都反應不了！」、「今天這台車如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死」、「而且雙方會當場暴斃」、「要買我的野馬，你可能要有上千億，你才標的下來」、「…我邊壓，邊大聲對她吼叫，我讓她的靈魂聽的到，靈魂是活的」，一系列「驚句」簡直令人傻眼。

▲▼精神科醫師認為，葉男的行為是一種病態性人格，缺乏同理心、也經常將自己的錯誤合理化。

新北家暴性侵防治委員、精神科醫師楊聰財說，這種以自我為中心、容易出現瘋狂行徑、缺乏同理心、不尊重生命的諸多病態人格，在犯罪心理學中經常可見，這樣的人經常為達目的不擇手段，其實在生活上大約100人中有4人有不同程度的病態性人格特質。

從葉姓設計師這樣一連串的闖紅燈、開快車、逆向行駛、發文表示要槍殺誰…的脫序言行，可以發現這樣的犯罪性人格擅長為自己的錯誤合理化，甚至視社會規範、法律為無物，所以常常可以見到他們在事後會發表一些缺乏愧疚心、同理心等驚世駭俗的言論。





▲▼葉男從出發前開始發文，即使發生車禍後也不間斷，10個小時內發了45篇左右的IG限動。

楊醫師也提到，有研究顯示，這樣的人格可能一直以來都活在一個比較吵吵鬧鬧、打打殺殺的環境當中，在潛移默化下，會對於別人的痛苦、悲傷、流血等感到漠然，無動於衷，原生家庭若有家暴情況也有可能養成這樣的人格。

楊聰財醫師說，這樣的人格特質與成長環境有著很大的關係，雖然可以透過藥物、生理環境、心理治療等方式協助這樣的人格「正常表達」，但是成功關鍵還是在於當事人的意願。

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