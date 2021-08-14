快訊／野馬男移送「搖下車窗比中指」！撞飛21歲女騎士無悔意

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

桃園23歲的「黃色野馬」車主葉姓設計師今清晨駕車南下苗栗，並在台一己線闖紅燈，當場將21歲的巫姓女騎士撞飛命危。警方經筆錄後，下午依公共危險罪將葉男移送往苗栗地檢署，但葉仍不改暴戾性格，在移送上車後還特地將窗戶搖下，對著現場媒體比中指。

▲葉男搖下車窗對著媒體記者比中指。（圖／記者黃孟珍攝）

葉男今清晨開著黃色野馬自南港南下苗栗，並在台一己線闖紅燈，21歲的巫姓女騎士當時從左側駛過路口，當場遭葉男撞飛，在空中翻滾數圈後才重重落地，造成頭部重創、耳鼻冒血，目前仍在醫院急救中，尚未脫離險境。

葉男在車禍發生後似乎不見絲毫悔意，一連在IG發出限動，稱自己點穴讓女騎士穴道「全身暢通」，且還對她做了CPR、大聲吼叫，確認她的「靈魂是活的」；更荒謬的是，明明自己就是肇事者，竟還擺出一副救人姿態，稱「他原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」、「今天這台車，如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死，而且會是雙方當場暴斃！」

今下午警分偵結後依法將葉男移送，葉穿著短褲、黑色外套、戴著黑色口罩在員警的攙扶下步出警局，神情仍相當桀敖不馴；在移送上車後，葉男見到現場有媒體記者守候拍攝，似乎對此感到不悅，還特地搖下車窗對著現場媒體比中指表達不滿。據悉，葉男十分我行我素，父母對他的脫序行為也沒轍，相當頭疼。

▼葉男下午遭警方依法移送。（圖／記者黃孟珍攝）

