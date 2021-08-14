野馬男起底！響應「打破階級」自封優良駕駛　網罵爆：誰教你廉恥

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

日前嗆聲要「槍殺陳時中」的桃園葉姓設計師連連闖禍，才嗆完陳時中部長後又因逆向登上新聞版面，今日凌晨再因超速闖紅燈將一名機車女騎士撞成重傷昏迷，由於事發後不斷狂發IG限動遭到網友肉搜，有臉友更在葉男臉書下留下痛罵：「你撞人還po文，怎麼一點羞恥心都沒有呢？怎麼教的？」

▲葉男因為一連串脫序，又造成無辜女騎士重傷昏迷，遭到網有肉搜痛罵。（圖／翻攝也男臉書，下同）



看起來白淨的葉男一頭金色短髮、帶著黑框眼鏡，脖子還有一排疑似英文刺青，看起來又潮又斯文，3月間疑似疫情關係，曾在臉書留言戲虐說：「小弟也來跑小黃了，擴大經營版圖，小鮮肉現今22歲，優良駕駛、無不良紀錄…野馬小黃專送。」

葉男也曾在7月底PO出一張購物明細，還說開心「老闆都在響應打破階級制度、打破資本社會、真正的扶持每個人」並把自己創作所得無私奉獻，「拋磚引玉…一起讓台灣成為世界上No.1」。

▲7月底葉男曾在臉書貼文，要響應打破階級拋磚引玉…一起讓台灣成為世界上No.1，結果被網友痛罵：「台灣有你這種咖小在，是不可能no. 1 的啦」。



由於葉男短期內多次脫序連續登上社會版面，更在清晨發生車禍後來還連發IG限動，許多網友看不下去，紛紛肉搜他，更留言痛罵「到底誰教你的廉恥？撞人一點愧疚感都沒有？你真的很可悲！」、「你繼續囂張！人賤會有人收！」、「沒闖紅燈的前提下，飆到200我覺得你很厲害，但是你闖紅燈還撞到人，我只能說你那個叫野驢，5.0才叫野馬，但你充其量是路邊野狗」、「台灣有你這種咖小在，是不可能no. 1 的啦」。

▲今年3月間葉男曾於臉書戲稱，自己要擴大經營版圖跑小黃。

而精神科醫師也從葉男一連串的脫序看出他可能有「病態性人格」，更傳出葉男的家人早對他的行為頭痛不已，雖曾帶他就醫，但卻沒有固定服藥控制病情。

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