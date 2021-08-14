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「陳建仁認證3+11易產生破口」　黃子哲諷陳時中：想硬拗洗白

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

國內本土疫情爆發，外界直指「3+11」為破口，不過指揮官陳時中近兩日卻表示3+11非破口，引起爭議。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，前副總統陳建仁都認證「3＋11」是罪魁禍首，陳時中要卸責，有沒有想過陳建仁的感受？

黃子哲表示，「3+11」幾乎等同於台灣這波疫情爆發背後的關鍵數字，而且陳時中之前才豪氣的說要為此政策負責，但這兩天他卻再三強調「3+11」不是破口而只是群聚事件。他批評，陳時中想用硬拗來洗白自己，非常不健康，就算如此，也要先過得了前副總統、同時也是中研院院士陳建仁這關。

黃子哲指出，陳建仁6月接受《鏡週刊》專訪時被問到，機組員檢疫措施由「5＋9」天，放寬為「3＋11」，是否就是台灣這波疫情破口的原因？陳認同這樣的說法，也表示這項檢疫措施放寬確實需要檢討，該政策若無相關配套「就很容易產生破口」。換言之，連自家人陳建仁都認證「3＋11」是罪魁禍首，陳時中要卸責，有沒有想過陳建仁的感受？

黃子哲說，從染疫事件的時間順序來看，4月中開始實施「3+11」的放寬檢疫政策，4月下旬就爆發華航防疫旅館諾富特的群聚事件，再進一步擴大到宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會及萬華茶室群聚，全面引爆本土疫情。另一方面，從病毒的定序結果來看，5月15日指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，華航機師及諾富特飯店相關的英國變異株與新北市蘆洲、宜蘭遊藝場、萬華茶藝館都是同一個序列病毒株，現在病毒基因序列看起來有彼此的關聯性，因此可以看成是英國變異株的整體事件。

黃子哲認為，這也就是為什麼各界，包括如彭博社、BBC等外媒，對於台灣疫情的失控，都把矛頭指向「3+11」的原因。再加上「3+11」的決策過程混沌不明，其會議記錄消失無蹤，而疫情迄今已奪走超過800多條人命，他痛批，「陳時中竟還說『3+11』不是破口，這樣敢做不敢當，就像個沒風骨的懦夫，無怪乎人民要『破口大罵』！」

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