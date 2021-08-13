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遭指是「3+11破口」推手　鄭文燦怒批：趁機打劫是很low的行為

▲桃園市長鄭文燦13日針對屢遭指控是「3+11破口」推手時怒批，「想在疫情當中趁機打劫，其實這是很low的行為。」（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦13日針對屢遭指控是「3+11破口」推手時怒批，「想在疫情當中趁機打劫，其實這是很low的行為。」（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台北市議員羅智強指稱「鄭文燦是放寬3+11的決策者之一」，桃園市長鄭文燦今天罕見回批，華航諾富特飯店爆發機組人員群聚感染事件，機組員防疫健康管理機制是中央的權責，我從不曾參與，紙上的口水沒辦法取代扎實的防疫，想在疫情當中趁機打劫，「這是很low的行為」，所以在過程當中，並不想陷入口水戰。

鄭文燦指出，中央的防疫團隊很辛苦，地方的防疫團隊也很辛苦，防疫要同心，防疫要冷靜，防疫過程最重要是要能夠面對問題、解決困難，找出正確的方法。疫調、篩檢、隔離這些方法在桃園運作的很成熟，我們應該是各縣市精準疫調最有經驗的，面對群聚事件處理最迅速的，也是最敢去承擔責任。因為我們只有一個台灣，台灣這麼小，足跡不可能只限定一個地方，萬華的群聚感染事件，我也感同身受，希望大家一起幫忙，包括萬華在內，都要度過困難，另外包括北農事件或是環南市場事件，我們也是一樣的態度。

▲桃園市長鄭文燦強調，自己從未參加3+11決策。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦強調，自己從未參加3+11決策。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對北市議員羅智強指稱「鄭文燦是放寬3+11的決策者之一」，鄭文燦回批，紙上的口水沒辦法取代扎實的防疫，想在疫情當中趁機打劫，「這是很low的行為」，所以我在過程當中，並不想陷入口水戰。

鄭文燦強調，3+11的決策，我並沒有參加，但認為中央一定是經過很多的專業考慮才做成決定，也一定會要求各方面落實，不管民航局、國籍的航空公司或者是配合的航警局、地方的衛生局等等，我們都會盡全力把自己該做的角色扮演好。任何一個環節，都需要有互相合作概念，這樣才能讓防疫周延縝密，我看到有一些想移花接木，趁著疫情期間大家心情不好，來找代罪羔羊，這樣的想法是不好的，這是從政治出發的精算，特別是沒有證據的抹黑，我覺得這不是一個好的政治文化。

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