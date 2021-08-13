陳時中堅稱3+11非破口　林為洲：逃避很可恥但很有用

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中13日防疫記者會時再次否認「3+11」為疫情破口，對此國民黨立委林為洲在臉書痛批陳時中「逃避很可恥，但很有用」，並質問「承認錯誤很難嗎？」

林為洲說，指揮中心3+11說法引發各界譁然、紛擾後，陳時中終於出面說明，表示機師集體感染僅因群聚，而非3+11造成疫情破口，不可與本土疫情延燒混為一談。林為洲質疑，難道病毒是自主飄洋過海到台灣？「請民進黨政府不要以慣用手法迴避問題，混淆視聽」。

林為洲指出，雖然主導3+11政策的民進黨立委范雲，也因陳時中說法理直氣壯表示3+11沒問題，但如此巧合的是當3+11政策施行後，不到一週即爆出機師感染，不到一個月華航諾富特、蘆洲獅子會、宜蘭遊藝場、萬華茶藝館也接連爆發，且陳時中自己在5月13時表示「蘆洲、宜蘭群聚案病毒基因定序結果出爐，與華航諾富特案染疫個案完全一樣，研判各群聚案間可能有關，但還無法找出其中接觸者」，現在疫情一有舒緩跡象，民進黨政府馬上展開政治攻勢，要將政策失誤粉飾太平，簡直讓人看破手腳。

林為洲強調，指揮中心於8月13日記者會提出確診個案關聯圖，表示無法找到彼此之間的關聯，因此研判本土疫情感染與3+11無關聯，這番說辭卻未考量隱形傳播鏈、無症狀感染者的風險，但無症狀感染者也是我國社區無法清零的主因。

林為洲據此判斷，3+11過短的隔離期間，以及機組員未遵循自主健康管理指引等，皆為我國疫情擴散、劇烈延燒的原因之一。

林為洲也呼籲，若指揮中心與民進黨立委仍對3+11毫無疑問，那也請回答人民的疑問，公布3+11會議紀錄，讓全國人民知道這個政策是誰要求的。

▼林為洲批評陳時中3+11說法。（圖／翻攝自林為洲臉書）

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