抓出陳時中「3+11破口語病」文章被消失　醫嘆：所屬的政權更重要

▲陳時中強調，「3+11」政策並沒有影響到社區。（圖／指揮中心提供）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《為何陳時中不認3+11？ 醫「犀利曝原因」：人民會讓蔡政府認錯》，醫師沈政男對於陳時中不承認「3+11」是破口的言論，感到忿忿不平，他直呼「「2022與2024，人民會用選票讓蔡政府認錯。」不料，該篇文章突然不見，讓沈政男再度發文，「言論自由，對台灣來說，比你所屬的那個政權更重要。」

衛福部草屯療養院醫師沈政男於13日寫下「3+11當然是破口」的文章憑空消失，身邊好友驚問「是不是被臉書下架了？」沈政男也感到訝異回應，「當然不是啊。要被臉書下架，也應該是高麗菜，不是我吧。」

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沈政男坦言，寫時事評論超過十年，受到的壓力從來沒有間斷，但這一年來特別嚴重，原因大家應該都清楚，「施壓的人也不敢自己跟我講，怕留下紀錄吧，都是間接找人來傳達，說我臉書寫了什麼文章，又被媒體轉載了，如何又如何」、「我為了不想給周遭的人添麻煩，都會應要求先把文章鎖起來，讓他們避避風頭。」

最後，沈政男也坦蕩表示，自身沒有那麼大的影響力，大家不過是看看笑笑，當成休閒娛樂，不必那麼在意，話鋒一轉，沈政男也強調，「但我必須告訴你，這樣的行為是錯誤的，這是對言論自由的打壓。言論自由，對台灣來說，比你所屬的那個政權更重要。」

▲外界擔心，帛琉泡泡旅客採「5+9」自主健康管理，恐讓「3+11」重蹈覆轍。（圖／桃機公司提供）

底下網友熱議，「現在也是一種白色恐怖」、「其實很簡單，就問疫情指揮中心一句話，您有信心再恢復3+11嗎」、「言論自由一直都很重要，所以沈醫師才有機會一直發廢文啊」、「如果連沈醫師都因為壓力下架，可見此議題之嚴重及重要」、「寫3+11會被臉書下架？真是太扯了」、「指揮中心早定調「萬華是破口、全台灣陪雙北坐牢」，「3+11我負責」的意思是「我負責甩鍋到底吧」，難怪台灣變成防疫後段班，顏色正確，就可以是非不分」。

►本文獲得沈政男醫師授權。