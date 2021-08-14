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2張圖秒懂高雄如何放寬夾娃娃機　不必專人在場！5規定曝

▲▼瑞豐夜市,飲料店,夾娃娃機店,租金,信義房屋,東森房屋,退租,收攤。（圖／記者陳建宇攝）

▲瑞豐夜市夾娃娃機店。（圖／記者陳建宇攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府14日宣布，即日起夾娃娃機營業規範再放寬，依中央規定訂定營業時間，並取消營運場所設置專人管理制度，但需設置監視器及廣播系統，與放置管理人聯絡資訊，若有需要店家應立即派人前往處理防疫問題。

▲▼高市府放寬夾娃娃機防疫措施。（圖／高雄市政府）

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▲▼高市府放寬夾娃娃機防疫措施。（圖／高雄市政府）

▲▼高市府放寬夾娃娃機防疫措施。（圖／高雄市政府）

高雄市經發局長廖泰翔表示，中央7月27日降至二級警戒，考量疫情變化快速，且相關管理消毒作業必須審慎處理，市府遵循指揮中心防疫政策，放寬夾娃娃機營業場所管理規範，並依消費習慣延長夾娃娃機店營運時間至午夜12時，請業者務必配合相關防疫措施。

經發局指出，在兼顧防疫與業者生計下，夾娃娃機店營業時間為上午8時到晚上12時，也請業者配合落實實聯制，全程戴口罩，保持社交距離及以每人2.25平方公尺設容留人數上限，入口量體溫、噴酒精或乾洗手液，同時機台提供酒精或乾洗手設備供顧客操作前手部清潔。

▲▼高市府放寬夾娃娃機防疫措施。（圖／高雄市政府）

▲違反防疫規定，可處3000元至1萬5000元罰鍰。（圖／高雄市政府）

每小時也要派人定期巡邏及清消，並作成紀錄，場內也應設監視器及廣播系統及管理人資訊，若發現有違反防疫行為，立即前往現場處理。市府也將派員訪視稽查，如有違反防疫規定者，將依傳染病防治法處3000到1萬5000元罰鍰。

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