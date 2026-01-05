半年幫博弈集團洗錢10億　「台灣贏支付」9人被起訴

▲專案小組搜查「西亞酋廣告」人頭公司。（圖／台中地檢署提供）



記者白珈陽／台中報導

南投縣陳姓男子夥同8名共犯，涉嫌透過成立18家假廣告公司，組成非法第三方支付「台灣贏支付」，替博弈集團洗錢，短短半年洗錢金額高達10億6000多萬元，台中地檢署今天（5日）偵結，依違反組織反罪條例、偽造文書、洗錢等罪嫌，起訴陳等9人，並向台中地院聲請沒收犯罪所得10億6000多萬元；陳男及2名幹部遭羈押禁見，其餘人獲2萬元至6萬元不等交保。

檢警調查，陳男2024年底左右，與線上娛樂城成員開始接觸，並陸續在台中、彰化、南投等地，設立洗錢水房、假廣告公司、員工宿舍，替博弈集團洗錢。

陳男共成立了「西亞酋廣告」等18間人頭公司，組成非法第三方支付公司「台灣贏支付」，負責對接線上博弈，提供線上博弈賭客出入金儲值服務。為避免警方追查，若賭客因博弈網站拒不出金而提告詐欺，致使人頭公司帳戶遭銀行通報警示時，集團即與被害人簽立和解書，並佯裝為一般買賣糾紛，以解除帳戶警示狀態。

陳男還透過架設完整的人頭公司網站，建置貨單系統自動產生與金額相符的假出貨單據，佯裝合法交易供檢警查核，以虛偽文件掩飾洗錢金流，短短半年內，洗錢金額即高達10億6439萬9514元。

本案之所以曝光，是因警方接獲銀行通報，發現多間新設立的公司帳戶，在短期內交易異常頻繁；台中地檢署獲報後指派檢察官謝孟芳，指揮中檢重案支援中心、台中市刑大偵七隊、第四警分局、刑大、保安第四總隊及南投縣草屯警分局，組成專案小組調查。

全案在2025年8月20日收網，專案小組發動第一波搜索，查獲陳等6人，查扣現金143萬餘元及電腦、點鈔機、偽造出貨單據等贓證物，其中陳男及2名劉姓幹部遭羈押禁見，其餘3人分別以2萬至6萬元交保；同年10月專案小組發動第2波搜索，3名共犯在檢察官複訊後，以2萬元至3萬元交保。

▲▼檢警查扣現金、電腦、點鈔機、偽造出貨單據等贓證物。（圖／台中地檢署提供）



台中地檢署今天偵結，依涉嫌違反組織犯罪條例第3條第1項前段的操縱指揮犯罪組織、營利聚眾賭博、行使業務登載不實文書、洗錢防制法第19條第1項前段的洗錢財物達新台幣1億元以上等罪嫌，提起公訴，並向台中地院聲請沒收犯罪所得10億6439萬9514元。