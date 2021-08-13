台帛旅遊泡泡重啟！千人瘋搶疫苗塞爆　旅行社「接種團」恐罰15萬

▲帛琉知名景點牛奶湖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台帛旅遊泡泡14日重啟，但因台灣現在疫苗不足，有不少旅客想去帛琉打疫苗。帛琉官方也釋出善意，提供2000劑輝瑞、莫德納及嬌生疫苗，目前已有上千封預約疫苗的施打申請。不過，我國觀光局強調，接種疫苗是醫療行為，旅行團不能安排醫療行程，否則可依法裁罰最重15萬元。

台灣疫情趨緩，加上帛琉維持零確診，指揮中心放行台帛旅遊泡泡，首發團將在14日早上10時30分起飛，載有132名台灣旅客、15名要返國的帛琉籍乘客，整輛班機約9成滿。帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均透露，目前帛琉提供2000劑疫苗，以目前航班、乘客數估計，預計9月底前出發的旅客都能申請到疫苗。

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▲台帛旅遊泡泡14日重啟，桃機有專屬的綠色通道。（圖／桃機公司）

雷均表示，旅客大部分都有施打疫苗的需求，也想要先預訂，目前已收到9月、10月上千封的需求申請，但代表處不是疫苗造冊單位，作業上有困難，還是要請民眾先預定好行程，再來申請，未來將一週統計一次。之後是否再增加疫苗，將視旅遊泡泡實際銷售情況，帛琉政府會再向美國索取。

至於有旅行社祭出「疫苗行」方案，是否已經踩到紅線？觀光局回應，旅遊社可以提供疫苗施打相關資訊，但不可將「施打疫苗」列入行程，或介入旅客的預約疫苗的行政操作，否則經查屬實，最重可裁罰15萬元。

觀光局指出，這次旅遊泡泡與4月不同，多開放自由行；另外，旅客出發前、返台後第五天必須「自費」PCE檢測，而返台落地當天，也必須在機場做一次公費PCR檢測。換句話說，旅客總共必須做3次PCR檢測，其中2次自費。

▼帛琉政府釋出善意，提供疫苗、50元美金，歡迎台灣旅客。（圖／帛琉觀光局）