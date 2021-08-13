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高雄無業老屁孩趁豪雨摸黑偷機車　竊盜原因曝⋯他懶得走路

▲高雄市一名蘇姓男子因為貪圖代步方便，偷走別人的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名蘇姓男子因為貪圖代步方便，偷走別人的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名蘇姓男子，因為在豪雨期間想要去找朋友，但是缺代步工具，竟然趁著一名婦人把機車鑰匙留在機車鑰匙孔中，就把給騎走，而且一騎就是兩天，結果警方調閱監視器找到了人，貪圖方便的下場不僅讓自己得要面臨刑責之外，也讓自己有了竊盜前科。

一名家住前鎮的陳姓婦人在6日的時候跟警方報案，表示自己因為忘記把車鑰匙拔起來，一覺醒來之後發現自己的機車居然不見了，警方調閱監視器畫面的時候，發現6日的凌晨有一名穿著紅衣的男子，就這樣騎走了機車，調閱監視器後鎖定這名男子的住處，經過2天的埋伏，就在紅衣男子現身的時候，當場找到機車。

▲高雄市一名蘇姓男子因為貪圖代步方便，偷走別人的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名蘇姓男子因為貪圖代步方便，偷走別人的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名竊賊是28歲的蘇姓男子，他表示自己因為高雄連續下豪雨，無業又沒有工作的他，不想走路也不想搭公車去找朋友，所以就想找部機車來代步，剛好就看到一部機車停在騎樓下，沒有拔走鑰匙，所以他很開心的就騎走，而且被警方找到之前，都一直騎這部贓車跑來跑去，甚至就停在自己住處，根本不擔心被抓。

員警表示蘇姓男子進到派出所，絲毫沒有對自己的行為感到抱歉，不當一回事，甚至就連要得要面對竊盜相關刑責之外，一點都不在意，讓員警私下都搖頭，大嘆：「真的搞不懂他在想什麼」。

▲高雄市一名蘇姓男子因為貪圖代步方便，偷走別人的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名蘇姓男子因為貪圖代步方便，偷走別人的機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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