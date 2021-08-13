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15歲少女離家8天尋獲！跟哥吵架出狠招　斷訊阻追查投靠網友

▲少女從台中返回高雄，母女見面相擁而泣 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲少女從台中返回高雄，母女見面相擁而泣 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

家住高雄的15歲少女小綺（化名），因疫情期間一直關在家，和哥哥吵架後竟負氣離家到台中找網友，高雄少年隊花了8天時間比對監視器畫面，終於在台中某出租大樓找到小琦，母女見面後緊緊相擁而泣。

▲少女從台中返回高雄，母女見面相擁而泣 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲少年隊循線找到少女 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

正就讀旗美地區某國中的少女小綺(化名)，因時常沉迷網路等問題和哥哥發生衝突，哥哥希望她不要把生活重心放在網路，但小琦卻不聽勸，這個月3日，她又因與哥哥發生爭吵，竟獨自一人從高雄搭乘客運離家，尋找認識不久的網友，家人及朋友多日尋找沒有結果，心急如焚地向警方求助。

小綺母親表示，平常要照顧孫子及受傷在家休養的兒子，生活起居已焦頭爛額，小綺正值叛逆期間，這次因與哥哥發生爭執離家出走音訊全無，甚至還將臉書及平常對外通訊程式軟體全部封鎖。

員警經多方了解，只從同學得知她可能去台中找網友，於是從調閱路口監視器著手，比對她當日離家衣物特徵，循線從小綺乘坐客運至台南火車站，再轉乘火車到台中一路調閱，加上台中當地員警協助，終於在台中市南區國光路路口出現小綺乘坐機車畫面，以車追人，確定該機車停放某學生出租套房大樓後，於11日北上台中順利尋獲。

小綺在被尋獲時表示對於自己的行為很後悔，但又不知該怎麼辦，警方向小綺母親報平安後，立即將人安全送返到家，母女二人見面後緊緊相擁，哭成一團。

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