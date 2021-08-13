好市多爆搜顧客包包　他傻眼拒絕「憑什麼」：好像被當小偷

記者柯沛辰／綜合報導

北部一名翁姓男子控訴，他近日到知名美式賣場好市多消費，結帳時把包包放在推車上，不料櫃台人員只說了一句「要看一下」，竟直接將手放在包包拉鍊上，作勢要拉開，讓他當場傻眼「怎麼可以無緣無故檢查我包包呢？」事後，好市多回應，絕無相關規定，可能是溝通誤會。不過，類似爭議，過去其實也發生過。

根據《東森新聞》報導，翁先生投訴，他近日到汐止好市多買東西，但結帳時，櫃台結帳助理人員卻把手放在包包上，示意要查看。他說，工作人員語氣和說法雖然和緩，只是說「看一下」，但就是要檢查的意思，讓他感覺被當小偷。

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▲翁先生表示，雖然工作人員語氣和緩，但就是想要「搜包包檢查」。（圖／東森新聞）

當時翁先生詢問原因，對方回答「公司規定」，但他持續抗議「你不能隨便檢查我包包，除非讓我簽美式賣場的官方文件，不然你沒有權力搜查我的包包」。翁先生說，包包裡裝的是孩子的生活用品，自己去過多家美式賣場，也都背這個包包，從沒被要求打開檢查。

翁先生指出，當時賣場值班主任強調「一切都是公司規定」，但他實際向總公司詢問，好市多回覆「20幾年來都沒這樣的規定」。不過，他查了一下，類似糾紛過去幾年來其實不只一起。

▲好市多過去曾貼出類似告示，但後來因違法而撤除。（圖／東森新聞）

事實上，好市多2006年就曾在大門張貼公告「允許讓我們檢查您隨身的手提包或背包」，還強調全球規定一致，但後來因為涉及違法，最終還是撤除。不過，2019年還是有發生搜包包的爭議。

對此，好市多澄清，絕對沒有檢查包包的規定，是善意詢問有沒有商品要結帳，沒有懷疑顧客。消保官表示，業者不能無緣無故檢查顧客包包，否則可能違反《刑法》強制罪，或民事上需要負擔損害賠償。