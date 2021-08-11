　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車上有槍毒遭攔查　他心虛加速刷一排機車...賓士男下場曝

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區施姓男子，去年5月間駕駛賓士轎車行經康寧街，遇巡邏警上前盤查竟加速逃逸。施嫌因車速過快自撞，導致10幾輛汽機車因撞擊猛烈堆疊成小山，宛如機車墳場。警方隨後從他車上搜出具殺傷力改造槍枝及愷他命。士林地院日前審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，判處3年2月，併科罰金5萬元。可上訴。

經查，施男（35歲）去年5月21日凌晨0時許在新北市汐止區福德二路附近的停車場，以3000元向不詳人士租用具殺傷力的改造槍枝1支及仿BERETTA （貝瑞塔）廠84型的手槍1 枝（經鑑驗槍管內具阻鐵，無殺傷力）、數量不詳的子彈及空包彈，租用後竟直接射擊、把玩。

▼施姓男子駕駛賓士車上竟藏槍及毒，遭警盤查竟心虛一路加速逃逸。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼ 汐止 。（圖／記者游宗樺翻攝）

凌晨1時2分許，施嫌駕駛白色賓士，行經新北市汐止區康寧街與明峰街口前，因形跡可疑，員警上前攔查，心虛的他擔心事跡敗露，一路加速逃逸，過程中更自撞衝向路旁機車停車格，導致10多輛機車撞成一團，事後竟棄車搭計程車逃逸。警方經擴大調閱監視器，追查到施男所搭計程車的下落，出動多名警力上前將他逮捕。

施嫌於警詢、偵訊及法院審理中均已自白犯行，並供述持有槍彈來源為陳姓男子，但他在警詢時原供稱槍枝來源為徐男，但徐男於2008年5月間死亡並辦理除戶，與遭查獲日期（2020年5月21日）相距已過10年，施嫌也無法提供相關有力的事證，導致無法查得槍枝實際來源。

▼施嫌為躲避警察盤查，失控自撞導致路邊一排汽機車受到波及。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼ 汐止 。（圖／記者游宗樺翻攝）

法官勘驗警方函文，發現施嫌雖供稱槍枝的來源為陳男，但陳男因犯持有槍枝主要組成零件罪，遭基隆地方檢察署提起公訴，陳男甚至反稱是受施嫌所託保管改造手槍1枝。

合議庭認因無法查出槍枝真正來源為何，無法減輕或免除其刑。審酌該案槍枝屬高度危險物品，以維護社會大眾安全，被告無故持有本案槍枝，雖未查出他曾持該槍枝犯其他犯罪行為，但已造成潛在的危險，不宜輕縱；考量施嫌犯後始終對於持有槍枝均坦承不諱，犯後態度尚屬良好，仍依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑3年2月，併科罰金5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

星二代惹禍！王中平帥兒從大陸買進50盒電子霧化煙彈　認罪獲緩起訴

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

女童遭「噴槍灌肺」慘死二審逆轉　母哽咽：終於含冤昭雪！

車上有槍毒遭攔查　他心虛加速刷一排機車...賓士男下場曝

碳權投資詐騙苦主遍全台　主嫌收押市價4千萬不動產遭扣

快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認　路過民眾嚇傻

爸4天前離世…她帶老公、3子女「回娘家奔喪」遇火劫！1家5口3人亡

三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏

丈夫買屋給前妻又聘用前女友帶出國　女醫獲准離婚確定

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

女童遭「噴槍灌肺」慘死二審逆轉　母哽咽：終於含冤昭雪！

車上有槍毒遭攔查　他心虛加速刷一排機車...賓士男下場曝

碳權投資詐騙苦主遍全台　主嫌收押市價4千萬不動產遭扣

快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認　路過民眾嚇傻

爸4天前離世…她帶老公、3子女「回娘家奔喪」遇火劫！1家5口3人亡

三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏

丈夫買屋給前妻又聘用前女友帶出國　女醫獲准離婚確定

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

大健康生態圈跨界合作交流會明召開　平台受惠廠商估增五千萬業績　

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

TOYOTA C-HR「A柱死角」讓人心驚　北美駕駛視野最佳／最差車款

290元就可以打造「超模唇色」！堪稱走紅毯等級的時髦感唇膏

5分鐘降溫13度！SONY「穿戴式冷暖氣」售價比AirPods便宜

蘇貞昌不甩綠委堅推5倍券　國民黨宣傳車上路喊發現金、要疫苗

驚悚畫面曝！80歲嬤哭喊：不要殺我　女看護下秒刀抵脖「來回猛割」

社會熱門新聞

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

王瞳怨夫像「機器人」　不倫戀遭求償400萬ing

2熱褲辣妹躺我家床！屋主驚：不認識

即／瀑布式暴雨！台中太原路成黃河

三峽社區凌晨惡火　一家七口「3死4重傷」

男大生嗆「看誰二頭比較大」看到台中流氓秒報警

三峽3死4命危惡火「老父上週才過世」　靈堂設客廳！濃煙阻逃喪命

3歲女童「噴槍灌肺」慘死！二審大逆轉

最美博士許藍方驚爆不倫戀！私訊裸照上摩鐵

三峽3死惡火「一家七口」倒臥3房間　靈堂延長線嚴重燒毀

即／車頭凹進駕駛座　小黃運將74快速道自撞夾困不治

現場畫面曝！三峽惡火3死4命危　客廳燒到焦黑

錯過班機無法陪考！她怒告桃機、航空求償148萬

更多熱門

相關新聞

新北汐止農路大翻修　八連路改善完工

新北汐止農路大翻修　八連路改善完工

新北市汐止區八連路三段及八連路二段329巷，位於五指山風景區所在的長青里，每年的6至8月為山區綠竹筍盛產的季節，里內有農民運輸農作物的需求，亦為當地社區居民重要的通行道路，該路段路面有坑洞及龜裂等現象影響農民通行，經里長通報反映，新北市政府農業局立即進行設計規劃工作，已改善完工。

開車撞路人膝蓋　無悔意判拘役50天

開車撞路人膝蓋　無悔意判拘役50天

假醫生瞎掰包裹卡海關　好心婦10萬險打水漂

假醫生瞎掰包裹卡海關　好心婦10萬險打水漂

汐止「新山夢湖落水男」宣告不治

汐止「新山夢湖落水男」宣告不治

賓士衝騎樓！駕駛是珠心算權威　兩度酒駕遭判刑

賓士衝騎樓！駕駛是珠心算權威　兩度酒駕遭判刑

關鍵字：

汐止違反槍砲彈藥刀械管制條例賓士盤查

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面