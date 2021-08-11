車上有槍毒遭攔查　他心虛加速刷一排機車...賓士男下場曝

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區施姓男子，去年5月間駕駛賓士轎車行經康寧街，遇巡邏警上前盤查竟加速逃逸。施嫌因車速過快自撞，導致10幾輛汽機車因撞擊猛烈堆疊成小山，宛如機車墳場。警方隨後從他車上搜出具殺傷力改造槍枝及愷他命。士林地院日前審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，判處3年2月，併科罰金5萬元。可上訴。

經查，施男（35歲）去年5月21日凌晨0時許在新北市汐止區福德二路附近的停車場，以3000元向不詳人士租用具殺傷力的改造槍枝1支及仿BERETTA （貝瑞塔）廠84型的手槍1 枝（經鑑驗槍管內具阻鐵，無殺傷力）、數量不詳的子彈及空包彈，租用後竟直接射擊、把玩。

▼施姓男子駕駛賓士車上竟藏槍及毒，遭警盤查竟心虛一路加速逃逸。（圖／記者游宗樺翻攝）

凌晨1時2分許，施嫌駕駛白色賓士，行經新北市汐止區康寧街與明峰街口前，因形跡可疑，員警上前攔查，心虛的他擔心事跡敗露，一路加速逃逸，過程中更自撞衝向路旁機車停車格，導致10多輛機車撞成一團，事後竟棄車搭計程車逃逸。警方經擴大調閱監視器，追查到施男所搭計程車的下落，出動多名警力上前將他逮捕。

施嫌於警詢、偵訊及法院審理中均已自白犯行，並供述持有槍彈來源為陳姓男子，但他在警詢時原供稱槍枝來源為徐男，但徐男於2008年5月間死亡並辦理除戶，與遭查獲日期（2020年5月21日）相距已過10年，施嫌也無法提供相關有力的事證，導致無法查得槍枝實際來源。

▼施嫌為躲避警察盤查，失控自撞導致路邊一排汽機車受到波及。（圖／記者游宗樺翻攝）

法官勘驗警方函文，發現施嫌雖供稱槍枝的來源為陳男，但陳男因犯持有槍枝主要組成零件罪，遭基隆地方檢察署提起公訴，陳男甚至反稱是受施嫌所託保管改造手槍1枝。

合議庭認因無法查出槍枝真正來源為何，無法減輕或免除其刑。審酌該案槍枝屬高度危險物品，以維護社會大眾安全，被告無故持有本案槍枝，雖未查出他曾持該槍枝犯其他犯罪行為，但已造成潛在的危險，不宜輕縱；考量施嫌犯後始終對於持有槍枝均坦承不諱，犯後態度尚屬良好，仍依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，處有期徒刑3年2月，併科罰金5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

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