無業男88節大鬧父靈堂　遭養家弟啞鈴爆頭亡！母淚崩尋兒屍

▲兄弟守喪爆口角，父親節當天持啞鈴砸死親哥棄屍，母親獲悉當場淚崩。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市汐止區發生1對兄弟，在父親過世靈堂前發生口角，弟弟竟持啞鈴失手將哥哥打死，母親聞訊相當崩潰，一度不敢相信，還想衝出派出所找兒子，據悉，打死哥哥的嫌犯為家中第3個小兒子，因平時就與哥哥常發生爭執，所以才失手殺人，並找來堂弟棄屍。

警方調查，汐止1名父親因癌症過世，3兄弟與母親在家守喪，但卻在父親節當天凌晨，31歲的施姓二哥因在家喝酒又發酒瘋，30歲的三弟不滿雙方爆發口角，最後三弟竟隨手拿起啞鈴，砸向二哥頭部，發現二哥沒有動靜，誤以為睡著了。

直到早上起床發現哥哥還倒在地上沒有動靜，發現哥哥已經沒有呼吸心跳，隨即找來堂弟協助棄屍，並將遺體丟棄在附近廢棄的鐵皮屋內，直到9日有家屬找不到二哥開始詢問，最後12日堂哥向三弟詢問哥哥去向，弟弟才坦承失手殺人。

事後弟弟帶著警方前往棄屍地點，找到了棄置的遺體，訊後則依法送辦。據了解，施母聞訊趕到派出所，得知找到二兒子的遺體，當場淚崩，甚至想衝出派出所去找二兒子遺體，因施母十分激動，警方請施母先返家處理丈夫後事。

據悉，二哥平時就會在家中發酒瘋，且每天沒工作就在家裡喝酒，家中經濟全靠母親打零工以及三弟在工地當鐵工支撐，且平時兄弟就會吵架，但沒想到這次卻失手將親哥哥砸死。

警方在13日帶著行兇的施姓3弟返回家中給父親上香，但卻無法參加父親告別式，據悉，行兇的弟弟坦承鑄下大錯，家中辦喪事又失手打死哥哥，結果造成2人均無法參加父親的告別式。

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