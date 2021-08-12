快訊／父親出殯前大鬧靈堂　汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

▲大兒子酒後在父親靈前大鬧，不料遭二兒子打死棄屍...（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、柯沛辰／新北報導

新北市汐止區一戶人家發生憾事，有民眾報案指鄉長路二段一處廢棄鐵皮屋12日發現一具遺體。警方初步調查，死者是31歲施姓男子，他不顧家中老父剛過世，8日凌晨酒後在家中鬧事，結果30歲弟弟、未成年堂弟上前勸阻，失手拿啞鈴將人活活砸死，隨後棄屍在住家100公尺外的鐵皮屋內。

據了解，這戶人家父親近日癌症去世，不料31歲施姓兒子8日凌晨在靈堂前發酒瘋，30歲弟弟、年幼堂弟雙雙上前制止，雙方爆發衝突。當時弟弟一時氣憤，隨手拿起啞鈴砸向哥哥頭部，不料竟失手將對方活活砸死。

當時施男一動也不動，弟弟一度以為哥哥酒喝太多睡著，直到進一步查探，才赫然發現哥哥已無呼吸心跳。事後，弟弟馬上使用鄰居家的推車，並叫堂弟一同協助，將遺體推到住家100公尺外的鐵皮屋棄屍。

死者母親供稱，當天她雖然在家，但兄弟間平時就有爭執，加上大兒子常常發酒瘋，所以沒發現孩子起爭執，甚至失手殺人。

隔天，家屬發現施男失蹤，報案協尋，並在住家附近找人，但遍尋無果，想到哥哥有時候不會回家，一家人只好繼續等待。8月12日，弟弟自知難逃法網，又被堂哥質問「哥哥去哪了」，才坦承殺人棄屍，而堂哥也在下午4點向警方報案。

警方到場後，跟弟弟來到棄屍地點，果真找到施男遺體，因此認定嫌犯屬於自首。初步調查，哥哥平時無業在家，弟弟是鐵工，原先預計父親13日出殯，不料兄弟爭執竟發生憾事。