一顆才33塊！妹子開箱「好市多肉桂捲」一入口推爆：要掀熱潮了

▲原PO大推好市多肉桂捲。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（COSTCO）商品多樣，不少新奇品項一上架，就會在網上掀起眾人討論。一位女網友便在《Dcard》發文，大推好市多重新上架的肉桂捲，9個299元讓她驚豔直呼超佛心，用料也很實在、CP值破表，還可能引發「肉桂捲之亂」，「真的很慶幸我一次拿兩盒！第一次買Costco麵包甜點類不覺得多。」

這位女網友在美食板發文「#新品 好市多肉桂捲之亂即將開始！」指出近年肉桂捲很夯，沒想到最近好市多居然有出，買回來試吃後整個超震撼，「吃完一顆，讓我驚艷不已，不發文對不起大家啊！」好吃的程度擊敗目前所有她吃過的肉桂捲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她透露，好市多肉桂捲一盒9個，價格是299元，「到底哪裡來的佛心價格！在這個物價處處都上漲的時代，平均一個肉桂捲不到$35！台北的肉桂捲一顆至少都$80起跳！」雖然便宜，但讓原PO更訝異的是，好市多版本不論美味度、CP值都超高。

▲9個299元，等於1個只要33元。（圖／翻攝自Dcard）

接著她也分享，好市多版本跟一般的不太一樣，上面有灑糖粉，焦糖則和肉桂的醬融合，「與其他肉桂捲更不同的是，他的皮酥酥脆脆、像可頌的皮」，所以拿去氣炸鍋烤個一分鐘，真的比其他肉桂捲都好吃，「真的沒在誇！這真的打趴所有肉桂捲！而且價錢又超便宜！」

不過，好市多肉桂捲的底部偏甜，她建議大家切半吃，「底部的焦糖與肉桂，超級甜、非常甜！建議大家切一半吃，不然吃到最後剩底部，會讓你甜到懷疑人生。」貼文則是吸引一位網友透露，其實好市多以前就出過肉桂捲，「當時台灣人接受度好像不高，所以這項產品就消失了，終於回歸好感動！」