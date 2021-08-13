匯20萬給美國女軍官情人！警一看她都寫簡體中文　痴情男夢碎

▲▼美國女軍官為何會寫簡體字？警一語點醒情痴男子阻詐。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市62歲黃姓瘖啞男子日前透過網路認識了一名美國美女軍官，兩人透過鍵盤聊出感情，黃男深信得到真愛，陸續匯出20萬元接濟女軍官，就在要匯5萬多元時，被機警行員發覺帳戶和戶名不一樣而阻止，無論員警和行員如何勸說，黃男仍堅持所愛，不料員警一句「她如果是美國人，怎麼會用簡體中文跟你聯繫？」點醒，及時阻詐成功。

台中市警五分局東山派出所警員廖煥文、吳宗憲，日前接獲軍功郵局報案疑似有人被騙，原來黃男要匯款5萬5700元，但帳戶與戶名不符故而起疑，因為黃男是瘖啞人士，員警與行員透過紙筆與比手劃腳等方式溝通，進而才知道黃男透過網路認識了一名自稱是美國軍官的女子，兩人透過E-mail、Facebook及Line聯繫。

員警發現美籍女軍官都是用簡體中文，左一句「寶貝」、右一句「我想你」的甜言蜜語哄騙黃男之後，開始用「自己很難過」、「心要碎了」等語誘騙黃男匯款，並表示之後會還給他，黃男深信美女軍官就是真愛，之前已陸續匯了20萬元，日後也會持續匯錢，但無論郵局人員或是員警如何勸阻，黃男仍堅持匯款。

最後，員警在紙上寫道「她如果是美國人，怎麼會用中文跟你聯繫？」黃男一看低頭沉思，這才明白自己真的成了詐騙集團眼中的肥羊，員警也及時成功阻止詐騙案。

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