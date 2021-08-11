妙天控遭詐5100萬現身法院！曝錢投下去要不到財報「一查帳傻眼」

記者羅志華／台北報導

「妙禪師父」曾在網路掀起一陣議論，而他的師父「悟覺妙天」（俗名：黃明亮）於日前控訴，遭亞太財金顧問公司楊姓實際負責人詐騙，投資5100萬元後才發現公司遭虧空、也沒真正從事業務；北院11日開庭，妙天出庭證稱，楊男先以學員身分聽課3月，跟他混熟後更塑造良好形象，讓他誤信投資，直批楊男「太貪了，應受到處罰」。

妙天控訴，楊男於2013年1月間，以學員身分接近他，並提到曾任前台北市長許水德秘書，現為「亞太」公司董事長，並向他誇口公司營運狀況很好，正準備募資上市，也有其他人要一起投資，他認為對方經歷顯赫「應該不會騙人」，於2013年9月間投下5100萬元，不料投資後，對方卻再也沒跟他聯絡。

▲妙天控訴，楊男先以學員身分接近，再塑造良好形象邀他投資，不料5100萬下去後，才發現公司根本不賺錢。（圖／記者羅志華攝）

妙天之後向楊男要求看財務報表，對方卻一直不給，更發現所謂「有其他人要一起投資」，其實就只有他投資，懷疑下找會計事務所查帳，才發現「亞太」已遭虧空數千萬元，便於2014年5月間發律師函，要求楊男買回先前賣給他的股份，而楊男雖稱要找某新加坡人購買，卻也遲遲沒把人帶來見面，才讓他驚覺受騙、向調查局檢舉。

而在妙天投資「亞太」5100萬元前，其實他的王姓女助理便先投了4000萬元，還擔任公司董事，法官提問妙天，為何在投資前，沒先問王女「亞太」狀況如何，妙天表示，他以相信朋友的立場投資，沒在意那麼多，「我投資朋友都賠錢，投資沒有朋友關係的項目都賺錢」，並稱要是知道「亞太」不賺錢，一定不會投。

楊男律師表示，妙天就是個投資沒賺到錢的人，不能單憑他的指控，就認定楊男有罪，且他與王女的供詞有許多不一致的地方，認為妙天說法不實，本案將擇期再審。

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