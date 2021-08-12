北市婦遭騙「30萬＋29金飾+鑽石」　打工車手重返現場栽了

▲北市1名婦人遭詐騙現金30萬以及13枚金戒指等財物，最後重返現場遭警埋伏逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名婦人在11日上午11時許，接獲詐騙集團電話，聲稱帳戶涉及洗錢、毒品，要求婦人將財產交由警方監管，最後婦人交出30萬現金，各類金飾29枚以及鑽石等物，最後男子再度折返又要向婦人取款，遭埋伏警方攔查逮捕。

警方調查，70歲的林姓婦人，在11日上午11時許，接獲詐騙集團電話，聲稱帳戶涉及洗錢、販毒，要婦人將財產進行監管，並詢問林婦名下財產，要求林婦將錢以及家中的金戒指等物品交付監管。

林姓婦人依約前往龍江路，將錢交給21歲的呂姓男子，男子得手後轉身進入巷內，將錢放在1台三輪車上後離開，但抵達北車準備離開時，卻接獲「再回去取款」的電話，折返後被埋伏警方順利逮捕。

警方指出，林姓婦人將30萬現金以及13枚金戒指、8條金手鍊、7條金項鍊以及鑽石、金手環等財物交給呂男，但是事後覺得不對勁告知里長，里長才發現林婦遭騙，最後透過警方聯手將被呂嫌約出，訊後依詐欺罪嫌送辦。

呂姓男子遭逮後表示，自己原本當業務，平時與女友及其家人住在板橋，因「兼差打零工」，所以從板橋搭高鐵至桃園，並在高鐵站領取手機後前往台北車站，再轉搭小黃前往龍江路收取被害人的財物。呂男表示，當時到桃園拿手機，但交付手機的男子一路尾隨北上，還跟至面交地點「全程監督」。

呂男得手後返回台北車站，準備搭車離開時，又接獲被害人電話返回龍江路取錢，遭警方埋伏逮捕歸案。

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