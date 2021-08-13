陳時中花10分鐘講古！不認3+11是破口　網懶得罵了：定調台灣有蟲洞

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中昨日稱放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發各界論戰。對此，陳時中今（13日）花費超過10分鐘解釋來龍去脈，仍認為機組員「3+11」不是疫情破口，並且連秀4張圖表支持自己說法。消息曝光後，引起網友罵翻「定調了！是蟲洞」、「相同病毒株也是你CDC說的！」

針對近日有外界質疑，帛琉旅遊泡泡重啟，若未做好相關檢疫措施，恐會再讓「3+11」重蹈覆轍，形成另一個社區感染破口。對此，陳時中昨12日嚴正強調，「3+11」政策並沒有影響到社區，雖然有些機組員與家人和諾富特飯店員工被感染，「它是一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口」。

不過不認3+11是疫情破口的言論一出，立即引發國內各界輿論砲轟，認為指揮中心在甩鍋。對此，陳時中今花費10多分鐘解釋來龍去脈，並且秀出4張圖表支持自己的說法，再度強調「華航諾富特事件3個半月調查結果顯示，無職場或家庭外接觸者確診，因此不算破口。」

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▲陳時中今秀出4圖卡，重申3+11不是破口 。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，立刻引發批踢踢八卦板鄉民傻眼譏諷，「定調了！是蟲洞」、「所以萬華病毒哪裡來的？」、「所以萬華這鍋背定了」、「所以獅子王哪來的，他有出國過？」、「要怎麼解釋萬華蘆洲宜蘭跟機師株同株」、「土地裡會長出病毒(結案」、「原來病毒台灣自己生出來，可以定調萬華病毒了」。

更有許多網友翻出指揮中心在今年5月公布最新基因定序結果，宣稱萬華茶藝館、獅子會群聚案、宜蘭遊藝場與華航諾富特案，同為英國變異株打臉陳時中，紛紛指出「相同病毒株也是你CDC說的」、「要怎麼解釋萬華蘆洲宜蘭跟機師同株？」、「同一個病毒株但是沒有擴散 819人枉死」、「當初就覺得直接說同株，他們一定會後悔」。

▼陳時中堅決不認3+11是破口，引發鄉民痛批。（圖／翻攝PTT）



