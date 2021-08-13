超兇奶球+螞蟻仙女狂吸金！男人們暈船瘋投資　挨詐見真身超崩潰

記者黃宥寧／台北報導

林姓男子等人組詐騙集團，盜用身材姣好的正妹照，在社群媒體「INSTAGRAM」等，註冊假帳號，隨機搭訕男網友，以投資期貨等哄騙男人們先投入1000元至3000元不等金額，1天後集團會先給予10%利潤，誘使投資高額資金。不僅如此他們還到北車吸取越南籍逃逸外勞，導致台灣、越南都有人受騙，警方日前攻堅搜索詐欺機房據點，將人一網打盡。

刑事局偵二大隊副大隊長李明道13日在記者會指出，3月24日查獲張嫌等5人共組假投資詐欺機房，因此擴大偵辦，發現詐欺集團在北市大同區、新北市三重區分別設立詐欺機房，報請新北地方檢察署惟股朱柏璋檢察官指揮偵辦，並與台北市政府警察局信義分局與新北市政府警察局海山分局共組專案小組，在8月9日攻堅搜索詐欺機房，逮捕林姓犯嫌等9名到案，初步調查發現該詐欺集團在今年4月到8月間獲利約新台幣600萬元。

▼林姓主嫌組詐騙集團盜用辣妹照，隨機哄騙男網友投資 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經查發現林姓男子為詐騙集團首腦，盜用超辣正妹照，在網路社群及通訊軟體設假帳號，隨機找男網友搭訕，撒嬌哄騙投資，1天後詐欺集團會先給予10%利潤，讓被害人成功領回投資金額，誘使被害人投入更多資金，等被害人支付大筆金額後，再以出金手續費、保證金等理由要求被害人繼續投入資金。

不僅如此大同區詐欺機房成員更乘地利之便，吸收台北車站附近的越南籍逃逸外勞為詐欺話務員，將相同的假投資詐欺話術翻譯成越南文，透過ZALO通訊軟體詐騙身在越南的越南人。據刑事局統計從4月至今，詐騙集團得手金額約新台幣600萬元，被害人以男性居多，包含台灣籍60人、越南籍15人。

▼正妹照哄男姓網友投資，累積詐騙金額達600萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局掌握線索，日前派員赴林姓男子等人的詐騙機房搜索，逮捕林男等9人，查獲電腦主機、手機等物。警訊後依詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪嫌把林男等人移送新北地檢署偵辦，逃逸外勞則交由移民署收容。

對此，刑事局呼籲民眾透過網路交友軟體應謹慎，慎防小額投資標語及廣告，以免被騙，若遭假投資網站（網站開頭為GBC、M$C、VNNEX）詐騙被害人，可盡快報案。

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