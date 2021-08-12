19歲正妹打AZ！曝副作用全紀錄「體溫狂飆41.3度」：此生最難熬

▲19歲女大生分享施打AZ後的身體變化。（圖／翻攝Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣的新冠肺炎疫苗覆蓋率自5月16日不到1%，現在已超過910萬人施打疫苗，涵蓋率達36.88%，不過仍有許多民眾擔心接種後出現難以承受的副作用。對此，就有一名19歲女大生分享施打AZ後的身體變化，體溫最高一度飆到41.3度，嚇傻直呼「活了19年第一次燒到這麼高，整個腦子昏昏沉沉的！」

有一名19歲女大生近日在Dcard發文表示，「不是想炫耀自己打到疫苗了，只是想分享自己打疫苗的經驗，讓以後的大家有個參考，網路上說女生打AZ的副作用比較嚴重，天啊！真的很痛苦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，自己在8月5日早上9點施打完第一劑AZ疫苗，接種後還活蹦亂跳，完全沒有感覺，但是到了第9個小時，身體開始發熱，施打處也開始痠痛，晚上8點的時候，開始畏寒，「於是我拿出電熱毯，讓自己舒服些」，接著到了8點半量體溫顯示為37.6度，9點半則燒到了40.1度。

▲AZ疫苗。（圖／路透）

原PO指出，當天晚上10點半身體開始超級大爆汗，原本2個小時前還在畏寒，到了11點體溫最高飆至41.3度，「真的嚇到我了，活了19年第一次燒到這麼高，整個腦子昏昏沉沉的」，接著在11點半決定吃顆普拿疼，沒想到吃完爆吐，整個搞得很狼狽。

「此生最難熬的夜晚開始了！」原PO表示，自隔天6日凌晨1點開始，體溫雖然有降至39.3度，但仍頭痛到不行，到了凌晨3點體溫又突然上升到40.1度，此時連同左手跟雙腳也都酸痛，「只要一有空就狂灌寶礦力，狂跑廁所。」

該女網友中間過程持續發燒，以及全身痠痛，打完疫苗38小時後，體溫降至37.8度。原PO表示，在7日的時候「終於復活啦！燒終於退了，但是心臟突然會開始悶痛，且持續了兩天，原本想掛急診，但礙於要上班沒有辦法」，直到9日，心臟悶痛的部分才消失。

貼文曝光後，引起許多也接種完疫苗的網友共鳴，紛紛表示「我也是！而且心臟悶痛整整兩天，有時候還會突然喘不過氣」、「我是打完，大病三天，無敵誇張」、「我也是，超怕自己在租屋處燒到往生」、「各種酸痛、胃寒、瀉肚子」；也有網友提醒，「心臟不舒服真的建議去看醫生，有時候警訊都出來了卻以為沒事，之後可能就來不及了！」

▼19歲正妹分享施打AZ後的超慘經驗。（圖／翻攝Dcard）