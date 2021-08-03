辣模遭調戲組「安全帽堂口」討公道　西瓜刀＋電擊棒逼賠30萬

▲擔任外拍模特兒黃女，不滿向褚男討回安全帽遭調戲，聯繫友人們圍堵毆打褚男。（圖／翻攝自Facebook／黃女臉書）

記者黃宥寧／台北報導

北市辣模黃女因想討回安全帽，並與褚姓友人約在士林區見面，豈料她不滿對方言語調戲，憤而聯繫柯姓友人並要求帶人一同到場，柯男承諾會帶人及兇器到場。黃女也將此事告知李姓男友，更成立「安全帽堂口」群組聯繫。褚男到場後，李男等人持兇器包圍，更將他的賓士車開走，並討30萬贖車。士林地檢署偵結，將黃女共5人依妨害自由提起公訴。

黃女5月間以通訊軟體LINE連繫褚男想要回安全帽，2人相約5月29日晚間在士林區環河北路3段見面，黃女因不滿自己遭調戲，便向綽號恐龍的柯姓友人抱怨，恐龍表示會帶友人及兇器到場。恐龍以臉書聯繫林男一起到場撐場，要先以汽車包圍褚男，林男更答應會毆打褚男，黃女同時也告訴李姓男友；李男也叫上綽號小胖簡姓友人到場，黃女烙人成功，並以臉書訊息成立「安全帽堂口」聯繫教訓褚男細節。

褚男5月29日晚間駕駛賓士車到約定的地點，沒想到黃男先到褚男車旁假裝聊天，此時林男、李男、簡男也從車上下車，以汽車擋住賓士車，此時林男持甩棍、李男持西瓜刀，簡男持電擊棒通電威脅褚男，同時李男也將安全帽從賓士車後車廂取出交給黃女。

▼一群人見褚男開賓士車來竟圍堵他更將他的車開走。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

褚男以為事情就這樣結束，豈料一行人持續圍住他，要求他將鑰匙交出。此時巡邏員警經過，李男向警謊稱「在商談事情」一旁的褚男也因畏懼不敢求救。見警離開的他們，要求褚男向黃女鞠躬道歉，更將他錢包駕照、健保卡、更要他拿出1000元當作補償。

一群蠻橫的人，為了湮滅犯罪證據，將汽車內行車紀錄器記憶卡毀損丟棄，更要求褚男一起到北投自助洗車場洗車湮滅指紋。飽受驚嚇的褚男，遭林男要求開著賓士車到內湖區一處超商購買酒精、手套、毛巾，同時也讓褚男離開。

離開後的褚男同年月31日接到柯男與林男臉書恐嚇，要求以10萬贖回汽車，柯並要求不知情的黃女以LINE向褚傳達應接手機來電，並由柯同時致電給褚要求以30萬贖車，並攜帶證件辦理小額貸款用以贖車，否則將不還他車，褚佯裝同意並與柯見面，同時他也報警處理。警方隔日於汐止區忠三街尋獲褚男賓士車，因而恐嚇取財未遂。

▼褚男再次與柯男約定好見面，同時也報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

遭逮捕的5人坦承不諱，檢方勘驗監視器、LINE截圖認定5人所犯加重妨害秩序及強制罪、柯男與林男另涉恐嚇取財未遂，犯意個別，建請法院從一重論處；柯男、林男所犯加重妨害秩序、恐嚇取才未遂罪，犯意各別，分論併罰。

至於，褚男另指控5人錢包裡的6000元、駕照及賓士車後車廂給付早餐店權利金23至25萬元也遭5人強盜，檢方認無契約、收據等來源證明，難認5人有強盜行為故不採信。

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