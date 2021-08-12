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徵鏟屎官！甄選「扛25kg麥片」30秒跑20m　把屎把尿月薪不到30K

▲▼壽山動物園徵保育員。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園近日徵2名保育員，雖免高普考，但須通過術科、口試測驗，薪水最高3萬初。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立壽山動物園近日開出2名保育員職缺，起薪25K，最多3萬出頭，免高普考，但是甄選方式還加入體能測驗，男性須負重25公斤、女性負重20公斤麥片，30秒內跑完20公尺才算合格；接下來還有8分鐘情境問答測驗，最後是佔比60%的口試，內容含動物飼養專業知識，才可能當上「鏟屎官」。

▲▼壽山動物園徵保育員。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲保育員必須有極大耐心、體力，要照顧動物吃喝拉撒睡。（圖／記者許宥孺翻攝）

保育員工作不簡單，要和動物們纏鬥一整天，不僅要餵食三餐、點心，還要幫忙洗澡，忍受糞便臭味把屎把尿，大多是體力活，因此保育員須具備愛心、耐心，還要有充沛的體力。

高雄市觀光局日前貼出公告，將進行壽山動物園工友甄選，資格條件必須是大學以上生物相關科系畢業，或是專科以上，並具有政府立案機構野生動物照養、飼養管理工作經驗1年以上者。

▲▼壽山動物園徵保育員。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲一早保育員就帶著新鮮水果，餵食紅毛猩猩。（圖／記者許宥孺翻攝）

工作內容不僅包含動物的吃住需求，還要擔任鏟屎官，例行清理飲水槽、飼料槽、排水溝等，並且要了解動物的習性、需求，面對動物的各種行為，也要冷靜沉著面對各種突發狀況。

甄選方式分為佔比40%的術科測驗，以及佔比60%的口試。首先是負重及體能測驗，男生須負重25公斤、女生20公斤，搬動袋裝麥片飼料來回跑20公尺，若無法在30秒內完成就會被淘汰。

通過術科測驗後，緊接著是8分鐘情境問答，包括動物照養、逃脫、醫療協助等；最後才是口試，內容包含動物飼養管理專業知識、飼養經驗、應對能力等。總計錄取2名，備取2名，試用期3個月，期滿合格就正式僱用。

▲▼非洲象,大象。（圖／翻攝自壽山動物園）

▲非洲象「阿里」每天都要吃100公斤以上糧草，還要清40公斤糞便。（圖／翻攝自壽山動物園）

壽山動物園主任莊絢智指出，術科測驗是為了測驗報考者是否具備體力，口試則是從問答中觀察，是否具備相關能力。不管照顧大型動物或是小型動物，耗費的體力、精力都差不多，像是非洲象「阿里」，每天至少要餵食100公斤以上糧草、蔬果，「大便量很驚人！以往每天都是2袋，至少40公斤以上的糞便」，至於小動物的活動區域廣，更要細心照護。

▲▼壽山動物園徵保育員。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼保育員薪水雖不高，但算是罕見職缺，最適合愛動物的人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼壽山動物園徵保育員。（圖／記者許宥孺翻攝）

莊絢智表示，未來僱用的保育員將會先到各個動物區見習，了解保育員和動物們的配合度、習性，薪水則是一般公務員「工友」職缺，起薪約是25K，逐年會增加，但最高也是3萬出頭，薪水雖不高，但是必須有耐心、愛心，建議愛動物的人來投履歷。

莊絢智說，台灣動物園並不多，保育員算是罕見職缺，能有難得的動物照養經驗，目前園內有21名保育員，每人至少約照顧1至3種動物，不過多少還是得了解其他動物習性、狀況。

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