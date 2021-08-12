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江啟臣推馬英九「重建兩岸」　陸委會提醒：勿配合統戰

▲▼國民黨舉行「飛虎八十暨中美合作紀念展揭幕儀式」馬英九 江啟臣 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣提出憲法九二的兩岸論述，並推舉馬英九作為未來重建兩岸的最佳人選。圖為兩人出席國民黨舉行的「飛虎八十暨中美合作紀念展揭幕儀式」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

國民黨主席9月改選，現任主席江啟臣11日在中常會拋出「憲法九二」的兩岸新論，並表示未來重建兩岸關係，前總統馬英九是最好人選。陸委會發言人邱垂正12日回應提醒，國人赴陸從事兩岸交流活動，須遵守政策與法規，同時，相關兩岸主張在北京當局的定義下，都只剩一中原則，沒有中華民國台灣生存的空間。

邱垂正表示，府方日前已經說明，馬前總統出境管制期限在今5月19日屆滿後，如欲前往中國大陸，依照兩岸條例規定，為應向原服務機關總統府申報之人員。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持8月12日線上記者會。（圖／陸委會提供）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持8月12日線上記者會。（圖／陸委會提供）

邱垂正說，「政府對於赴陸交流的一些基本的規範」，包括我方支持合於規範，秉持對等尊嚴、不設政治前提的兩岸交流。

他接著強調，國人赴中國大陸從事兩岸交流活動，須遵守兩岸交流政策與法規，「不應呼應配合陸方對台統戰宣傳，或倡議推動涉及一國兩制台灣方案、民主協商等危害國家主權，影響民主體制正常運作的活動。謝謝。」

至於江啟臣提出，主張重建「憲法九二」互信，回到「不統、不獨、不武」和平路線，推動「以人為本」的兩岸關係。邱垂正回應，有注意到國民黨內部選舉，對九二共識的討論，但不論是九二共識，或是由國民黨提出的兩岸主張，在北京當局的定義下，都只剩下「他們一個中國的原則，沒有中華民國台灣生存的空間。」

邱垂正補充，對於相關討論，台灣民意也沒有接受並且質疑，希望在野黨在討論兩岸政策和立場時，能夠理解台灣民眾對兩岸關係發展的堅持，和中國大陸對台壓迫的事實。

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