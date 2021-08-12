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傳蘇嘉全接掌海基會　陸委會未否認：若有訊息適時說明

▲▼江丙坤後事安排_海基會外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲海基會外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳政錄／台北報導

海基會董事長一職自去年8月懸缺，由金仁寶集團創辦人許勝雄代理後，近日有媒體報導傳，受SOGO案牽連請辭的前總統府秘書長蘇嘉全，將復出接任，引起綠營和台商圈討論。對此，總統府發言人張惇涵11日表示，「目前沒有相關訊息及討論」，陸委會發言人邱垂正12日則說，「如果有確切的訊息，會適時對外說明。」

因疫情影響，陸委會8月例行記者會改由線上舉行，副主委兼發言人邱垂正在媒體提問上述議題時，表示「有關海基會人事安排，須依既定的程序辦理，如果有確切的訊息，會適時對外說明。」不若府方明確否認。

▲▼立法院台日交流聯誼會成立大會 游錫堃 蘇嘉全 王金平 邱義仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇嘉全今年初，公開在立法院台日交流聯誼會成立大會露面。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇嘉全去年因立委姪子蘇震清疑涉入SOGO經營權之爭受賄案，請辭總統府秘書長，由當時剛接任海基會董事長的李大維，於8月臨危受命，接下蘇嘉全的職缺，而海基會董事長一職，就由許勝雄代理至今。

原為海基會企業代表的許勝雄，代理任期只到去年11月3日，但在兩岸關係大環境不佳、官方溝通管道中斷，以致海基會與大陸海協會無法協商交流，功能打折下，許勝雄繼續承擔重任，維繫相對熱絡的兩岸民間和經貿交流。

值得注意的是，蘇嘉全去年請辭後相當低調，今年初僅曾公開出席立法院「台日交流聯誼會」成立大會，以及後來擔任「台灣綠色立委聯盟」理事長一職，另對於蘇嘉全吳兩岸、外交相關經驗，卻被傳出可能接任海基會董事長一職，亦於台商圈內引起討論。

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▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持8月12日的線上記者會。（圖／截自陸委會記者會Youtube直播）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持8月12日，於線上直播舉行的陸委會例行記者會。（圖／截自陸委會記者會Youtube直播）

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