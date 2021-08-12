▲立委劉櫂豪發起七夕祝福，巧克力贈送活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

這個周末是七夕情人節，劉櫂豪立委服務處特別發起「好事成雙．七夕快樂」情人節活動，只要你攜手伴侶，或可能/未來的伴侶，無論是情人、家人、同事、室友、朋友、甚至毛小孩，只要是2位一起來傳廣路三角公園劉櫂豪服務處，就可以得到祝福滿滿的巧克力，劉櫂豪祝福大家七夕快樂，好事成雙，加倍快樂。

農曆7月7日是大家耳熟能詳的七夕情人節日子，過去3個月來大家受到疫情影響，生活相當不便，苦悶在家雖然很多人因此廚藝精進，但是生理及心理上，都需要舒緩解放。

隨著指揮中心跟全民努力，疫情已經受到一定程度控制，戶外等各地方也陸續解封，劉櫂豪特別在七夕情人節前夕發起「好事成雙．七夕快樂」贈送祝福巧克力活動。

除了要透過贈送巧克力祝福大家佳節愉快外，也鼓勵大家在做好防疫措施戴好口罩保持社交距離，偕同伴侶到戶外踏青，並享用祝福滿滿的巧克力，讓你身心愉快，還獲得滿滿祝福，一舉多得。

劉櫂豪表示，活動時間：13日(五) 9:00至18:00，活動地點：台東市傳廣路18號（三角公園），活動期間只要你攜伴到劉櫂豪服務處，只要兩兩成雙，甚至是主人帶寵物來都可以，完成服務處實聯制加入劉櫂豪LINE後，就可以1人1份領取祝福滿滿的巧克力，數量有限，要盡早來喔！

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