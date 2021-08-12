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台南疫情46天+0　黃偉哲：七夕情人節請做好防疫！

▲台南市長黃偉哲指出，來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，七夕情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，七夕情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南市46天+0，先前父親節假期，還有他縣市確診者足跡有台南市民有接觸，目前市府嚴密注意匡列隔離的人的身體健康狀況，接下來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，那情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。

黃偉哲提醒民眾，先前在台南市安平外海30海哩的地方，有疑似偷渡的移工，那總共船上8個人裡面，7個人都確診，其中已經檢驗出好幾例的Delta病毒，連去接他們的船長本身也被感染，只是接觸短短不到一、兩個小時就被感染了，而且偷渡人在船艙的艙底，船長在船上的駕駛艙這樣也被感染，所以你可以知道說事實上是蠻兇險，防疫更要小心。

▲台南市長黃偉哲指出，來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，七夕情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，「COVID-19公費疫苗預約平台」（https://1922.gov.tw/）第6期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算，此期可接種疫苗類別為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止。預定8月23日至8月29日開放接種，並視疫苗供應期程調整接種場次；開放預約接種對象將依據意願登記結算情形決定。

▲台南市長黃偉哲指出，來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，七夕情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

於「COVID-19公費疫苗預約平台」開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

▲台南市長黃偉哲指出，來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，七夕情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，七夕情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長說，七夕將至，黃偉哲市長呼籲，七夕情人節「防疫四要」最平安；「要保護」：疫情期間，發生性行為應注意多層防護（正確使用口罩與保險套）；「要專一」：慎選交往對象、單一性伴侶及拒絕施用毒品；「要快篩」：建議使用「愛滋快篩」與「COVID-19居家快篩」並留意自身健康狀況；「要接種」：符合COVID-19公費疫苗施打對象者，應儘速至1922平台登記與預約。

▲台南市長黃偉哲指出，來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，七夕情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，對於民眾關心目前高端疫苗有開放與其他疫苗混打？衛生局長許以霖說，目前高端疫苗是沒有跟任何疫苗建議混打，因為目前完全沒有臨床數據，所以不建議。即使是其他疫苗，目前的證據研究顯示，依據中央疫情指揮中心的公布，是第一劑AZ，第二劑可以混打莫德納，且只有專責醫院的醫護人員，其他人員請勿自行混打
。這個如果發生什麼事情要自行負責，如果你是其他類別的醫事人員，建議還是等一下，不要以身試法。還是等疫苗到來，完整把疫苗打完，施打在身上才是真的有防護力。與其每天期待、幻想說打什麼疫苗，混打會有多少防護力，老實說，我覺得這都很風險，然後還是一樣，請遵照中央疫情指揮中心，有一大票專家學者在幫你把關，這才是最安全的。

▲台南市長黃偉哲指出，來七夕情人節周六就到了，要說仇人見面分外眼紅，七夕情人見面是分外親密，所以籲民眾情人節要特別注意防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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