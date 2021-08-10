七夕到了！悠遊付串連北中南7宮廟　8／14線上送「姻緣金」

▲悠遊卡公司七夕活動。（圖／悠遊卡公司提供）

實習記者張鈞量／綜合報導

七夕情節人即將到來，悠遊卡公司推出「好神悠遊付姻緣一線牽」，自8月14日至8月21日，只要是悠遊付的會員，在悠遊付APP首頁點選領取姻緣金，即可獲得專屬祝福語及姻緣金，姻緣金超過9萬9千999份，金額為隨機發送。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，希望用數位結合信仰與習俗的創意，加值民眾的美好生活，今年七夕處於疫情二期警戒期間，在兼具防疫下，用悠遊付領取宮廟加持的姻緣金既安全，也能獲得來自於神明同樣的福分。

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悠遊卡公司表示，悠遊付「支持防疫，保佑E化」，線上就能求好緣，此次特地集結全台知名的7家月老廟，包括艋舺龍山寺、台北指南宮、台中浩天宮、台中慈德慈惠堂、台中樂成宮、鹿港天后宮、台南祀典大天后宮等，讓有情人都可線上求得姻緣金。

悠遊卡公司指出，自8月14日至8月21日，只要是悠遊付會員，都可在悠遊付APP首頁點選領取姻緣金與專屬祝福語，姻緣金超過9萬9千999份，金額為隨機發送。每人可領2家宮廟姻緣金，每人每廟限領一份，每份金額隨機發放，各廟限量份數，領完為止。

悠遊卡公司表示，此次的七夕活動，還沒註冊悠遊付會員也可以參加，只要在活動網頁留下手機號碼，可以先保留姻緣金及祝福語，在活動結束前完成悠遊付會員註冊，就能領取結緣金及祝福語。