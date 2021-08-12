龍峰國小圖書少+瑞峰國小沒操場　蔡其昌、陳柏惟爭取3千萬經費

▲大肚山龍峰國小和瑞峰國小學習環境差，蔡其昌陳柏惟爭取3千萬半年解決。（圖／蔡其昌服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市龍井區龍峰國小及大肚區瑞峰國小是住在大肚山上孩童最主要的就學學校，但由於校史悠久，設備老舊，學習環境差，例如龍峰圖書館圖書少，操場跑道坑洞多，瑞峰更是沒有操場和學生活動中心，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟和市議員張家銨、陳世凱上午邀集教育部現勘，成功爭取3千萬元改善學生學習環境。

龍峰國小創設於1920年，學校圖書館多年來因環境及設備老舊，無法吸引孩子進館，難以提升孩童的學習意願，運動場地長期受天候影響，跑道坑洞特別多，容易造成師生上課受傷，有安全疑慮。

1967年成立的瑞峰國小位處傳統偏鄉及工業區附近，全校師生近530人，沒操場、學生活動中心和停車空間，校地面積僅6406平方公尺，學校師生學習、活動空間嚴重不足。

蔡其昌、陳柏惟等人邀集教育部資訊及科技教育司高級管理師李月碧等人前往會勘，爭取3千萬元改善兩校教育學習環境，包括龍峰圖書館改善經費300萬及運動場整建620萬；瑞峰教學設施暨活動中心經費約2100萬等，兩校工期預估6個月完成。

教育部國民及學前教育署國中小組副組長蕭奕志表示，教育部會盡速審查兩校的改善計畫作業，全力支持，改善兩校學習環境。

►Q彈舒眠枕一顆才200元！飯店等級的舒適度 防瞞、可水洗CP值爆高