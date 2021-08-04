安博盒子看東京奧運爆爭議　民進黨立委籲支持正版、拒用盜版

▲「去去盜版走！支持合法收視平台」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

東京奧運如火如荼進行中，藝人黑人陳建州與范瑋琪卻被抓包用非法機上盒「安博盒子」觀賽惹議。民進黨立委羅致政、蔡易餘、莊瑞雄、台灣基進立委陳柏惟4日呼籲民眾，支持正版、拒看盜版才是支持體育產業的最佳方式。

羅致政、蔡易餘、莊瑞雄、陳柏惟4日舉行「去去盜版走！支持合法收視平台」記者會，呼籲民眾挺正版。蔡易餘表示，雖然2019年立法院三讀修正《著作權法》，明定提供非法訊號機上盒可處2年以下徒刑，或併科50萬以下罰金，不過，目前NCC針對機上盒廠商僅做形式上的認證，為什麼主管機關對這種有高度違法疑慮的產品不做出任何管制？

蔡易餘直接點名，國民黨前主席朱立倫、陳建州使用安博盒子，傷害到合法購買轉播權益者的利益；羅致政也說，藝人跟政治人物看盜版訊號的奥運轉播，凸顯出盜版問題其實很嚴重。

莊瑞雄直言，假設今天全台灣有500萬個盒子用戶，但是這個機房只要辦一台MOD，付一個用戶的費用，這500萬人就能夠免費看到MOD的節目，那MOD本來可以有五百萬戶的收入，就變成只有一戶的收入，竟然連選過總統、當過市長、要選黨主席的國民黨大咖都是非法的方式收看，社會上有影響力的人應該要出來呼籲使用正版。

陳柏惟說，中國從未放棄透過電視台和影視節目企圖影響台灣的言論環境，對於在合法 OTT 平台播放的中國節目都應嚴加監管、審視其播送的節目內容，更別說透過機上盒安裝程式這類非法的、侵害著作財產權的管道來收看體育賽事和電視、影劇節目，更加碼嗆聲說，「國民黨就是共產的台灣純淨版啦」。

內政部警政署刑事警察局經濟科長李維浩表示，近兩年刑事局有兩個相關專案，警政署非常重視對於新興犯罪型態的查緝，各單位將全力執行。

經濟部智慧財產局著作權組長陳淑敏則表示，目前《著作權法》已經有相關法制規範，刑事局也加強查緝網路犯罪的工作，同時，這也需要跨國合作，例如美國、台灣透過數位侵權工作進化，互相交換情資。

朱立倫辦公室發言人凌濤日前回應，朱立倫使用安博盒子是綠營側翼烏龍爆料，朱立倫使用的是正版的機上盒。