睡飽才有精神上場　陳柏惟媒合軍方送光復國中小棒球隊44軍床

▲▼立委陳柏惟媒合軍方，送給光復國中小棒球隊44床軍用床。（圖／立委陳柏惟提供）

記者鄧木卿／台中報導

霧峰區光復國中小青少棒球隊成軍30年，一直是培養職棒選手的搖籃，不過選手們擠在狹窄的宿舍，活動空間和床鋪都很有限，選手們無法得到充份睡眠和休息，影響成績，國防立委陳柏惟得知後，協調十軍團提供閒置耐用的軍用床舖，3日舉行捐贈儀式，由前家長會長，同時也是棒球隊後援會會長溫銘賢代表受贈並回贈感謝狀。

支持基層棒運不遺餘力的立委陳柏惟，繼日前邀集善心企業贊助訓練球具及毛巾給小學少棒選手後，日前又接獲霧峰光復國中小棒球隊反應，由於球隊經費有限，無法為住宿球員汰換年久破損的床具，影響選手們的住宿品質，擔心連帶影響訓練及賽場上的表現，後來獲知國防部有閒置軍用床，便主動請託捐出11組床鋪，幫助基層青少棒球員，讓他們擁有更舒適的生活環境。

陳柏惟也提到，近日東京奧運熱潮，讓台灣民眾又燃起對於運動選手權益的關注，除了要求政府提高對於運動員的福利與待遇之外，他認為更重要的還是提升各項運動的普及化，重視基層選手的照顧，尤其許多學生階段的小選手們，往往欠缺資源而無法有完善的訓練環境，未來將會要求相關單位給予重視，也呼籲大家持續關心和從事體育活動。

光復國中小校長洪瑞濱表示，棒球選手有40多人，大約一半住在學校安排的宿舍，隨著住宿的選手越來越多，床鋪也不夠用，有了軍用的上下床鋪，不但多出空間，床位也變多了，校方感謝立委陳柏惟對於學校的支持，讓小朋友們不用再擔心睡不好，影響賽場表現，期許選手們未來都能有更好的成績。

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