顏寬恆閃辭副秘書長備戰「刪Q」？　陳柏惟：不要把鄉親拖下水

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副秘書長顏寬恒今（4日）透過臉書宣布歸還黨職，把全部心力放回故鄉，引發外界對其備戰10月23日台灣基進立委陳柏惟罷免案的揣測。對此，陳柏惟上午在立法院受訪說，顏寬恆自己不知道要在國民黨主席選舉站在哪一邊，不要把鄉親扯下水，並嗆聲說，如果當初顏真的做很好，2020選舉時鄉親也不會想換人，「不要騙自己了啦」。

陳柏惟表示，這是顏寬恒自己要跳船的，「甘鄉親什麼事情？自己國民黨選舉不知道站哪一邊，對不對？」且他特別不懂，為什麼國民黨主席江啟臣要給顏寬恆十八相送。

陳柏惟向顏寬恆喊話說，顏寬恆要幹嘛是他家的事情，但是不要把鄉親扯下水，「莫名其妙、假公濟私」，事實上，他還是要呼籲顏寬恆「不要說謊」，例如之前他當面問顏自己有沒有在地方服務，顏說有，但之後又在網路指涉自己沒有在地方服務，玩兩面手法。

陳柏惟說，政治應該一代一代向前，不要只是年輕的肉體就好，要是年輕、誠實的靈魂，「我換一個年輕的肉體，但他做的事情跟老人一樣，我要他幹嘛？」

對於刪Q團體發動罷免案，陳柏惟說，他當然會接受民意的檢驗，如果民眾覺得自己要繼續做，當然就繼續認真做，但若「大家覺得該換人，我們自然也不會勉強」，不會汲汲營營想下一屆要怎麼，那些都太算計了，「如果當初他（顏寬恆）在的時候大家真的過很好，大家就不會想換人，不要騙自己啦。」

另外，對於顏寬恆引述美國退伍陸軍軍官理察·溫特斯（Richard Winters）名言，強調把全部心力放回家鄉。陳柏惟反酸說，自己可以跟顏寬恒聊二戰聊一個禮拜，但他真的知道Winters是誰嗎？Winters堅持自由民主、誓言打倒獨裁體制，但中國國民黨顯然不是這樣的角色。

陳柏惟說，Winters畢業之後從軍報國，顏寬恆則是在畢業之後當立委，「我不知道他到底是講我還是講他，文章到底是不是他寫的，我都很好奇」。