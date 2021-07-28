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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「蹭都不會！」　吳思瑤陳柏惟馬文君「一日球迷」出錯遭網友狠酸

▲▼ 東奧開幕式，中華隊 。（圖／體育署提供）

▲我國東奧代表團。（圖／體育署提供）

記者杜冠霖／綜合報導

東京奧運賽程進入第5天，我國東奧代表團也陸續傳來捷報，目前已嶄獲1金2銀3銅，許多政治人物爭先恐後發文祝賀，但也鬧出不少笑話，基進黨立委陳柏惟打錯混雙好手鄭怡靜名字、民進黨立委吳思瑤搞混舉重好手陳玟卉、郭婞淳、國民黨立委馬文君更在桌球一哥莊智淵臉書留言稱其為「羽球教父」，都引來不少網友議論。

我國「舉重女神」郭婞淳27日奪下東奧女子59公斤量級金牌，吳思瑤發文恭賀時卻將郭婞淳名字誤植為另一舉重選手陳玟卉，遭批評「蹭熱度還不做功課」。對此，吳思瑤表示，是小編樂昏頭圖卡錯置，「團隊已經為圖卡錯置，撞了一下午的牆！」

桌球混雙項目中，我國好手林昀儒、鄭怡靜拍下中華隊睽違21年的奧運銅牌，陳柏惟發文恭賀時，卻將鄭怡靜誤植為「蘇怡靜」，意外鬧了笑話，陳柏惟在事後表達歉意，連忙更正，並表示等鄭怡靜回國後要送花道歉。

而民進黨立委陳亭妃也發文提到林昀儒、鄭怡靜的混雙佳績，但一句「怡靜本屆的賽事都結束了」卻讓網友們傻眼，因為其實鄭怡靜8月2日還有一場桌球女子團體賽。

奧運五朝元老「桌球教父」莊智淵和埃及選手艾薩爾（Omar Assar）鏖戰7局後落敗，止步16強，賽後在臉書發文謝謝大家支持，吸引許多政治人物留言打氣，國民黨立委馬文君在留言處致意，卻稱桌球一哥莊智淵是「羽球教父」。

對於政治人物搞烏龍，許多網友也狠酸「連蹭都不會」、「這就是我國立委的水準」、「臉書發文都有問題，讓他們看公文沒問題嗎？」、「藍綠合作，不分黨派都是笑話」

▼民進黨立委吳思瑤臉書寫錯郭婞淳名字跟賽事名稱。（合併圖／翻攝自PTT、記者李毓康攝）

▲▼吳思瑤臉書寫錯郭婞淳名字跟賽事名稱。（合併圖／翻攝自PTT、記者李毓康攝）

▼台灣基進立委陳柏惟誤植桌球混雙選手鄭怡靜名字。（圖／翻攝PTT）

▲▼陳柏惟誤植桌球混雙選手陳怡靜名字。（圖／翻攝PTT）

▼國民黨立委馬文君稱桌球一哥莊智淵是「羽球教父」。（圖／讀者提供）

▲▼立委馬文君稱桌球一哥莊智淵是「羽球教父」。（圖／讀者提供）

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