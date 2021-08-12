獨／謎路人小賀最後「失足」身影曝　母淚訴：自殺結案是二度傷害

記者吳奕靖／高雄報導

獨立樂團謎路人主唱被稱為「小賀」的賀柏穎在今年3月31日被人發現陳屍在高雄愛河，檢警調查後是以「自殺」結案，不過現在小賀的母親出面駁斥，認為兒子是「酒後失足落水」，並非是「自殺」，同時根據監視器拍下小賀的最後身影，一路搖晃走到愛河，然後就消失不見，小賀媽媽表示：「我兒子不是自殺，他是個樂觀的人，要幫他正名」，而且自殺結案對家屬來說是「二度傷害」。

▲▼謎路人樂團主唱小賀最後身影，從地上爬起來後，一路搖晃來到愛河邊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

賀柏穎的母親向《ETtoday新聞雲》表示，指兒子並非自殺而是失足落水，整起案件從今年3月31日小賀被人發現陳屍愛河開始，經過一連串的調查，最後檢方還是以「自殺」結案，讓小賀母親很難過，她表示她看過整個監視器畫面，在案件發生當天晚上九點多，小賀先是在岸邊跟一對夫妻聊天，就在這對夫妻要離開時，他還有上前揮手道別。

▲▼謎路人樂團主唱小賀最後身影，從地上爬起來後，一路搖晃來到愛河邊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在跟這對夫妻道別之後，小賀還有跟另外一個民眾聊天，直到案發之前沒有多久，小賀的媽媽說：「監視器拍下柏穎站在岸邊，一位黑衣服男子也在旁，隨及黑衣男子走到他的車後座，30秒後柏穎走到黑衣者旁疑似敲車窗，黑車快速開走，柏穎似乎受到驚嚇，站直90度往後摔，車子有停下來，看到他爬起來後就開走了，柏穎走回椅子上手抱著頭休息，一會兒站起來就往左側又摔倒一次，他脫衣服甩一甩灰塵，脫下鞋子，放在椅子上，之後他站起來，疑似眼神看不清楚，東倒西歪，持續了約有2分鐘左右，再回椅子坐下，之後不到一分鐘起身即失足跌落」。

▲高雄地方法院前河東路旁的愛河畔民眾發現有名男子漂浮在河面上 。（圖／記者吳世龍攝）

而且經過調查之後，還意外發現為何小賀的衣服會折好，竟然是一位街友發現小賀的衣服有財物，先是把衣服摺好之後，然後偷走小賀的手機以及側背包。而且小賀的媽媽也強調：「他並沒有留下任何遺書，當時也剛剛結束大港開唱精彩的演唱，得到很好的評價，生前創作的作品也是鼓舞人生，激勵很多人，深受許多歌迷的喜愛，在他的IG最後的相片也是大港的表演，他很享受舞台，正是顛峰時期，在在讓人無法相信他會以自殺來結束生命」。

小賀媽媽強調她爭取這件事無關「保險」，因為小賀沒有任何保險，她只是單純想要「在人生的過程背負自殺做結束，而且他又是公眾人物，對他來說很不公平，只想還原事實」。

▲高雄地方法院前河東路旁的愛河畔，當時他的衣服還折好 。（圖／記者吳世龍攝）

