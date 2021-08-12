坐港邊賞景「被車撞落海」！衰男失去呼吸心跳　搶救進ICU搏命

記者許宥孺／高雄報導

高雄市蚵仔寮漁港11日發生一起落海意外！一名男子倒車時，沒有注意車後狀況，導致一名坐在碼頭緣石上的民眾摔落海裡，生命跡象一度垂危，經救護人員輪番CPR搶救，終於恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房昏迷觀察中。

▲高雄男坐港邊緣石賞海景，竟被車子擦撞墜海。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件就發生在11日下午5點，張姓男子駕駛一輛轎車到魚市場購物，回程倒車時，沒有注意到車後狀況，不慎將坐在海邊看海的64歲何姓男子擦撞落海。

▲海巡署跳水救援。（圖／記者許宥孺翻攝）

海巡署接獲通報後，派遣1艇1車7人前往救援，安檢所人員抵達現場，發現落水的民眾，立即跳水搶救，並與熱心漁民協力將他救援到漁船甲板上。

海巡署表示，初步檢視，落水的民眾生命跡象微弱，安檢所人員輪番實施CPR後，才恢復呼吸心跳，後續送醫急救。

▲墜海的何姓男子恢復心跳，目前意識昏迷仍在加護病房救治中。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，落水的何姓男子也是到蚵仔寮漁港買海產，因覺得時間還早，便坐在港邊看海，未料卻被擦撞落海，目前意識昏迷，仍在加護病房觀察中。

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