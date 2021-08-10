高雄游泳池開放了！每天限定2場次　禁止跨縣市民眾

▲高雄市即日起有條件開放游泳池，每日限定2場次。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心日前放寬游泳池營運條件，高雄市政府10日宣布，公立及民營游泳池自即日起有條件開放營運，開放原則比照教育部「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」辦理。另外，健身房的飛輪、瑜珈、有氧等團體課程及有氧教室亦同步開放。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄市健身房飛輪、瑜珈、有氧等團體課程及有氧教室，即日起同步開放。（圖／記者吳世龍攝）

高市府所屬游泳池(含委外泳池)計7池，分別為國際池、三民池、楠梓池、左營池、鳳山池、大寮池、前鎮池，每日開放2場次，分別是上午6時至10時、下午13時30分至17時30分，每場提前30分鐘進行清消作業。

運動發展局長侯尊堯表示，高雄市公立及民營游泳池依教育部公告「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」為原則有條件開放，開放期間實施防疫措施包含實聯制、個人運動器具（如泳鏡、面鏡、浮具等）不得互相借用、落實人流及水道控管。

▲運發局表示，泳客上岸後須立即戴上口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

運發局指出，容留人數限制每10平方公尺至多1人，公立泳池每場限定100至125人，以現場公告為主，離場後不遞補人數），泳客應於游泳結束後立即上岸戴上口罩，盡可能減少未戴口罩時間。

依據教育部公告規定，游泳池不開放附屬設備，包括淋浴間、三溫暖、烤箱、水療池、遊戲池、餐飲部門等。且不提供浮板、泳鏡、泳帽、吹風機等相關設備。

運發局強調，本市公立及民營游泳池場域門口依規定主動公告「場域容留量」、「教練、救生員與防護員疫苗注射與快篩結果」，尤其禁止跨縣市民眾至本市游泳池活動。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

存心氣壞邁邁！高雄爺奶「群聚打麻將」 屋主大方帶警搜：沒賭博

心繫災民！陳其邁首缺席市政會議 終盼到天氣穩定搭黑鷹奔山區

高市府揭「5月旅行業營運下降95%」：台灣燈會務必扮振興之箭

快訊／X Men趴高雄群聚再＋1！解隔前確診Ct值22 累計6人染疫

李眉蓁喊話陳其邁「快拜託中央做這件事」：未來選什麼都可以