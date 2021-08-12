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陳時中「1句話」堅決不認3+11是破口　PTT全見證！氣炸：800條命枉死

記者邱晟軒／綜合報導

帛琉泡泡重啟，返國後旅客檢疫採「5+9」自主健康管理，引發外界質疑管制太鬆，恐成「3+11」重蹈覆轍；對此，陳時中今（12日）嚴正強調，「3+11」並非破口，只是群聚事件，也並無影響到社區。消息傳到PTT後，引發網友砲轟，「難道萬華疫情爆發是有蟲洞丟病毒進去？」、「死了800多人，然後說沒影響社區？」

針對近日有外界質疑，帛琉旅遊泡泡重啟，若未做好相關檢疫措施，恐會再讓「3+11」重蹈覆轍，形成另一個社區感染破口。對此，陳時中嚴正強調，「3+11」政策並沒有影響到社區，雖然有些機組員與家人和諾富特飯店員工被感染，「它是一個群聚的事件，並不算是一個社會的破口」。

消息曝光後，就有網友在批踢踢八卦板發文表示，「陳時中曾在立法院備詢時證實，蘆洲、宜蘭確診個案的基因定序，與華航諾富特染疫機師相同；他並透露蘆洲確診的前獅子會會長，與萬華區個案有人跟人的接觸，可能是一連串的傳播鏈，羅一鈞也曾說，看起來華航機師、諾富特旅館與蘆洲、萬華、宜蘭遊藝場雖然發生在不同地方，但都是同一個序列病毒株相互傳播，所以陳時中現在否認3+11是破口，那英國變異株病毒到萬華是天降，才傳染給其他人嗎？」

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▲▼陳時中嚴正否認3+11是破口，引發鄉民譁然。（圖／翻攝PTT）

▲▼陳時中嚴正否認3+11是破口，引發鄉民譁然。（圖／翻攝PTT）

▲陳時中嚴正否認3+11是破口，引發鄉民譁然。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，引起許多網友共鳴紛紛痛批「死了800多人，然後說沒影響社區？」、「發現3+11不是破口，那就直接全面改回3+11啊！那事後修改是改個屁啊？」、「台灣沒有破口！病毒是自己長出來的！」、「病毒真的會從天而降」、「難道萬華疫情爆發是有蟲洞丟病毒進去？」、「這種政府！唉！無力感又回來了」、「病毒當然是萬華土裡長出來的啦」。

更有網友提出質疑，「陳時中背書3＋11並非破口，那害這幾個月確診數飆破萬，死8百多人的源頭到底是什麼？沒有理由去年守得好好的，今年無緣無故就爆炸！」

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

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